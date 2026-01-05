La Aemet avisa de lluvias persistentes y heladas para el Día de Reyes en Canarias en estas islas

Los cielos de Canarias estarán nubosos este martes, 6 de enero (Día de Reyes) cuando se esperan precipitaciones que pueden ser localmente intensas y persistentes y hasta dejar heladas en algunas latitudes, acompañadas de vientos con rachas muy fuertes y descensos de temperaturas, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La máxima llegará a 21 grados en Santa Cruz de Tenerife y a 20 en Las Palmas de Gran Canaria y la mínima será de 16 grados en ambas capitales del archipiélago, de acuerdo a su pronóstico, que anuncia viento alisio moderado con intervalos de fuerte y rachas puntualmente muy fuertes en varias áreas.

En las aguas de Canarias se prevén vientos de norte o nordeste y fuerza entre 4 y 6, marejada a fuerte marejada y mar de fondo del noroeste de 2 a 3 metros, informa Efe.

La predicción del tiempo para el martes, por islas, es la siguiente:

Intervalos nubosos con baja probabilidad de lluvias débiles, dispersas y ocasionales. Temperaturas con pocos cambios. Alisio moderado con intervalos de fuerte en zonas de interior, donde no se descartan rachas puntualmente muy fuertes.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Arrecife 15 20

Intervalos nubosos, sin descartar alguna lluvia débil, ocasional y dispersa. Temperaturas con pocos cambios. Alisio con intervalos de fuerte. Viento moderado del nordeste, arreciando a partir del mediodía cuando no se descartan rachas localmente muy fuertes.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Puerto del Rosario 15 20

Predominio de los cielos nubosos o cubiertos en el norte donde se esperan lluvias ocasionales, pudiendo ser puntualmente en forma de chubasco y persistentes en medianías. Intervalos nubosos en el resto de zonas. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso, siendo más significativo en zonas altas. Pueden darse heladas débiles en cotas superiores a 1800-1900 metros. Alisio moderado con intervalos de fuerte y rachas puntualmente muy fuertes en vertientes sureste y noroeste, así como en zonas altas de las cuencas de Tejeda y de Tirajana. Serán más frecuentes durante la segunda mitad del día.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 16 20

TENERIFE

Predominio de los cielos nubosos o cubiertos en el norte donde se esperan lluvias ocasionales, pudiendo ser puntualmente en forma de chubasco. En el resto de vertientes, intervalos nubosos con precipitaciones que serán menos probables y de carácter débil. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso, siendo más significativo en medianías y zonas altas. Heladas débiles en cumbres centrales. Alisio moderado con intervalos de fuerte y rachas puntualmente muy fuertes en vertiente sureste y extremo noroeste, así como en cumbres centrales. Serán más frecuentes durante la segunda mitad del día.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de Tenerife 16 21

Intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en el norte, donde son probables lluvias ocasionales que puntualmente podrían ser en forma de chubasco. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso, más significativo en zonas altas. Alisio moderado con intervalos de fuerte y rachas ocasionales muy fuertes en vertientes este y noroeste, así como en cumbres. Serán más frecuentes a últimas horas.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

San Sebastián de La Gomera 16 20

Predominio de los cielos nubosos en el norte y este, donde se esperan lluvias en especial en el noreste donde podrán ser persistentes. Intervalos nubosos en el oeste. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso, siendo más significativo en medianías y zonas altas. Heladas débiles en cumbres. Alisio moderado con intervalos de fuerte y rachas ocasionales muy fuertes en vertientes sureste y noroeste, así como en la zona de El Paso. Serán más frecuentes durante la segunda mitad del día.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de La Palma 16 20

Intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en el norte, donde son probables lluvias ocasionales que podrían ser puntualmente en forma de chubasco. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Alisio moderado con intervalos de fuerte y rachas ocasionales muy fuertes en cumbres y vertiente sureste y extremo noroeste. Serán más frecuentes durante la segunda mitad del día.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Valverde 10 14