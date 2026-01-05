Canarias refuerza su red social en Venezuela para atender a 70.000 isleños: "Su tierra va a estar ahí, ayudándolos"

5.000 tarjetas para alimentos, 3.000 tarjetas para medicamentos y varios centros ambulatorios y de la Tercera Edad tiene Canarias desplegados por los distintos estados de Venezuela para atender a los 70.000 isleños emigrados al país -muchos de ellos en situación de vulnerabilidad-, lo que supone un desembolso de unos 5 millones de euros, según confirma el viceconsejero de Acción Exterior del Gobierno canario, José Luis Perestelo. 72 horas después del ataque de las tropas de Estados Unidos -odernado por su presidente Donald Trump- para extraer al ya expresidente Nicolás Maduro para juzgarlo por narcoterrorismo en un tribunal de Nueva York, el Gobierno que preside Fernando Clavijo ha reforzado esta red para "garantizar el Estado del bienestar" al colectivo de isleños emigrados a Venezuela en el caso de que sea necesario, y así ha informado a los portavoces de los grupos parlamentarios en una reunión telemática celebrada de urgencia para analizar los acontecimientos.

Junto al vicepresidente Manuel Domínguez, el propio Perestelo, la delegada del Gobierno en Venezuela, Isabel Jara, y el viceconsejero de Presidencia, Alfonso Cabello, el presidente trasladó que, previendo lo que podía suceder por el despliegue de la Armada estadounidense frente a las costas venezolanas, las tarjetas de medicamentos y alimentos correspondientes a este mes de enero se recargaron en la última quincena de diciembre por petición expresa de las 26 entidades canarias que operan en territorio venezolano y que son "las que están sustituyen al Estado del Bienestar".

Canarias va a estar ahí

La idea es clara: "Los canarios tienen que tener la seguridad y la certeza de que su tierra va a estar ahí, ayudándolos"

"Han sacado a Maduro pero el régimen continúa, por lo que hay que ser muy prudentes para evitar que estas entidades puedan ser incluso ilegalizadas, pues mantenemos el deseo de que el pueblo venezolano pueda elegir quienes les gobiernan", afirmó Clavijo tras la reunión.

Un encuentro que volverá a celebrarse si los acontecimientos se precipitan en los próximos días, aunque Clavijo garantizó que mantendrá a todos los grupos informados de los contactos que su gabinete está teniendo tanto con el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, como con la propia embajada de España en Venezuela. Con todo, anunció que pedirá informar a la totalidad del Parlamento en el pleno extraordinario que está previsto celebrarse el 14 de enero en la Cámara regional, y así se lo ha trasladado a la presidenta de la Cámara, Astrid Pérez.

Obligación moral y legal

"No sabemos lo que va a ocurrir porque hay muchas especulaciones, pero nuestra obligación moral y legal es dar protección y soporte a la comunidad canaria", insistió el presidente

De momento, y según confirma la red de entidades, "la luz ha vuelto a la casi totalidad de Caracas y vuelve a funcionar el transporte público tras la recomendación que se había hecho a la población para que se quedase en sus casas, con lo que parece que poco a poco vuelve la normalidad al país".

En este escenario, Perestelo insiste en que "estamos preparados por si surge alguna emergencia activar más recursos" para reforzar la estructura de atención a la comunidad canaria.

