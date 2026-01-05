La DGT advierte a los conductores canarios: multas de 200 euros y 6 puntos del carnet por llevar este soporte en el coche

Muchos conductores canarios utilizan el teléfono móvil en sus desplazamientos diarios, ya sea por llamadas telefónicas durante la conducción o como navegador. Utilizar un soporte es una solución válida y segura, pero no todo vale.

Sin embargo, la Dirección General de Tráfico (DGT) advierte a los conductores canarios de que un mal uso o colocación del teléfono puede acarrear graves sanciones económicas.

La visibilidad del conductor

El artículo 19 del Reglamento General de Circulación lo deja claro: "La superficie acristalada del vehículo deberá permitir, en todo caso, la visibilidad diáfana del conductor sobre toda la vía por la que circule". Esto implica que ningún objeto puede obstaculizar el campo de visión del conductor.

Los soportes para el teléfono móvil son uno de los principales problema para la visión de los conductores, colocar el móvil en el centro del parabrisas está prohibido porque puede tapar visión de la calzada. La DGT no prohíbe utilizar el soporte, pero los conductores deben colocarlos en zonas bajas o laterales del salpicadero o en las rejillas de ventilación para que no impida la visión total de la carretera.

Los soportes para teléfonos móviles no cuentan con la homologación de la DGT / La Provincia.

Sanciones

La normativa distingue distintas multas para los conductores:

En el caso de que el soporte reduzca la visibilidad se enfrentarán a multas de 100 euros aunque nos e manipule el teléfono móvil.

aunque nos e manipule el teléfono móvil. Si el conductor toca la pantalla mientras circula, la sanción es de 200 euros y la pérdida de tres puntos aunque el móvil se encuentre en el soporte.

aunque el móvil se encuentre en el soporte. 200 euros y 6 puntos del carnet si el móvil se utiliza durante la conducción.

Qué soportes son válidos

No existe un soporte homologado oficialmente, la clave está donde se colocan. Los soportes de rejilla de ventilación son los más recomendados, ya que no interfieren en el campo de visión. Por otro lado, los de ventosa se pueden utilizar siempre que no se coloquen en el centro del parabrisas.

Sin embargo, los soportes que se colocan en el retrovisor o volante están totalmente desaconsejados por las autoridades porque interfieren directamente en la conducción

¿Cuál es la clave para evitar multas?

Desde la DGT recuerdan que el problema no está en el soporte, sino en el uso del teléfono durante la conducción. Manipular el móvil está prohibido cuando el vehículo se encuentra en circulación, incluso cuando el coche está detenido en un semáforo.