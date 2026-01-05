Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Bombardeo en VenezuelaAccidente mortal en Gran CanariaTiempo Víspera Reyes CanariasHorario Cabalgata de ReyesUD Las PalmasKamikaze Gran Canaria
instagramlinkedin

Aviso de la Policía Nacional a los canarios: así funciona la estada con criptomonedas que vacía las cuentas bancarias

Las autoridades insisten en seguir los consejos para protegerse de este tipo de fraudes

Policía Nacional

Policía Nacional

Helena Ros

Helena Ros

Las inversiones son un recurso que utilizan muchas personas con el objetivo de obtener beneficios, ingresos y ganancias futuras. Las criptomonedas son una de las opciones elegidas como inversión a través de las cuales se consigue un alto rendimiento.

Sin embargo, la falta de conocimientos y la complejidad del mercado las ha convertido en un método perfecto para las ciberdelincuentes.

Así funciona la estafa

La Policía Nacional se ha encargado de alertar a la ciudadanía a través su cuenta de X, donde se dirige a las personas que han perdido dinero invirtiendo en criptomonedas. "Pagar para `recuperarlo´ solo empeora la situación", afirman. Esto se debe a que los delincuentes se ponen en contacto con las víctimas ofreciéndoles ayuda para recuperar los fondos. Para ello, solicitan un nuevo pago en en concepto de comisiones o impuesto que , en realidad, no existen.

Este fraude no solo hace que la víctima pierda el dinero inicial, sino que vuelva a ser estafada y al final su cuenta bancaria acabe vacía. La Policía Nacional advierte que realizar un nuevo pago solo aumenta el riesgo de volver a sufrir un fraude.

Claves para protegerse de este fraude

Las autoridades son claras ante cualquier estafa de este tipo:

  • No realizar pagos
  • Nunca facilitar datos personales ni bancarios
  • Denunciar es la clave para frenar este tipo de actividades por parte de los delincuentes.

Noticias relacionadas y más

Además, la Policía insiste en que en la prevención está la clave. Recomienda verificar la plataforma de inversión, desconfiar siempre de los beneficios instantáneos y extremar la precaución ante correos electrónicos, mensajes o llamadas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Guardia Civil avisa a los canarios en Nochevieja: multas de hasta 600.000 euros por el uso de pirotecnia
  2. Actualización de las alertas en Canarias: la lluvia caerá en mayor cantidad y durante más tiempo
  3. Yolanda Díaz lo confirma: los trabajadores canarios tendrán más días de permisos retribuidos por defunción en 2026
  4. La Primitiva deja más de 400.000 euros en Canarias
  5. La Aemet actualiza los avisos por el paso de la borrasca Francis por Canarias
  6. Parece un cuento de hadas, pero es un pueblo de Canarias: este es el municipio del archipiélago que tiene la mejor iluminación Navideña de España
  7. Buenas noticias para los padres de Canarias: el Gobierno anucia una prestación universal de 200 euros hasta que los hijos cumplan 18 años
  8. La Aemet avisa sobre el tiempo para este sábado en Canarias: lluvias intensas y viento fuerte a ratos por la borrasca Francis

Aviso de la Policía Nacional a los canarios: así funciona la estada con criptomonedas que vacía las cuentas bancarias

Aviso de la Policía Nacional a los canarios: así funciona la estada con criptomonedas que vacía las cuentas bancarias

El TSJC acuerda investigar si un abogado citó sentencias inexistentes sugeridas por Inteligencia Artificial

El TSJC acuerda investigar si un abogado citó sentencias inexistentes sugeridas por Inteligencia Artificial

Canarias refuerza su red social en Venezuela para atender a 70.000 isleños: "Su tierra va a estar ahí, ayudándolos"

Canarias refuerza su red social en Venezuela para atender a 70.000 isleños: "Su tierra va a estar ahí, ayudándolos"

La Gala de Reyes de la Orquesta y Coro RTVE viaja a Canarias

La Gala de Reyes de la Orquesta y Coro RTVE viaja a Canarias

Televisión Canaria lidera la audiencia tras la cobertura de un episodio histórico para Venezuela

Televisión Canaria lidera la audiencia tras la cobertura de un episodio histórico para Venezuela

La DGT advierte a los conductores canarios: multas de 200 euros y 6 puntos del carnet por llevar este soporte en el coche

La DGT advierte a los conductores canarios: multas de 200 euros y 6 puntos del carnet por llevar este soporte en el coche

EEUU ataca Venezuela, en directo | La UE pide una transición en Venezuela que incluya a Corina Machado y Edmundo González

EEUU ataca Venezuela, en directo | La UE pide una transición en Venezuela que incluya a Corina Machado y Edmundo González

La Aemet alerta de una víspera de Reyes lluviosa en Canarias con acumulados abundantes en el norte de varias islas

Tracking Pixel Contents