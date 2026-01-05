Respaldo unánime del Parlamento a la red de apoyo a los canarios en Venezuela

La totalidad del arco parlamentario respaldó este lunes las actuaciones que desde el sábado lleva a cabo el equipo de Acción Exterior del Gobierno de Canarias para garantizar la normalidad y la estabilidad de la comunidad canaria en Venezuela.

No obstante, las diferencias se manifestaron en el análisis político de lo que supone la acción militar que llevó a cabo Estados Unidos y durante la reunión mantenida por el presidente Fernando Clavijo con los grupos parlamentarios, tanto el portavoz del PSOE, Sebastián Franquis, como el de NC-Bc, Luis Campos, echaron en falta un rechazo firme y tajante a la decisión de Donald Trump que, para ambos partidos de izquierda, vulnera el Derecho Internacional, la soberanía de los países y la Carta de las Naciones Unidas.

Al respecto, Campos incidió en que "por su posición geográfica y por el papel de actores internacionales clave en el entorno del Archipiélago, en un mundo sin normas, sin derecho internacional y sin organismos supranacionales eficaces, territorios como Canarias quedan expuestos a un escenario nada tranquilizador".

Por su parte, Franquis insistió en que apoyar "cualquier iniciativa que ayude a alcanzar una solución democrática, negociada y pacífica sin imposiciones de terceros", en clara referencia a Estados Unidos.

"Hay que mantener la prudencia, peor el Gobierno canario asume la postura de la Unión Europea (UE)", manifestó el presidente Clavijo. Una posición que, para los 27, pasa por un "diálogo hacia una transición democrática que debe incluir a Edmundo González y María Corina Machado"

En este sentido, José Miguel Barragán (CC) y Luz Reverón (PP) apelaron a la prudencia frente a la incertidumbre de los próximos días, ya que aún se desconoce como va a evolucionar la situación, mientras que Vox incidió en la necesaria excarcelación de los presos políticos.