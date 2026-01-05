Los Reyes Magos regalan a Canarias una estampa invernal para despedir la Navidad

Los Reyes Magos y sus camellos tendrán que sortear las frecuentes lluvias y el vaivén del intenso viento para que, a primera hora de la mañana, los árboles de Navidad y los zapatos de niños y mayores canarios amanezcan colmados de regalos. Unos presentes que, sin embargo, muchos tendrán que disfrutar en el calor del hogar, pues los cielos grises, las lluvias y el frío invernal seguirán este martes protagonizando la última jornada navideña del año en las Islas.

Y es que a los cielos del Archipiélago ha llegado una porción –desmembrada y algo menos fría– de la vaguada polar que ha cubierto de nieve la Península en los últimos días. Impulsadas por un anticiclón de las Azores muy intenso, algunas de las nubes dispersas de la vaguada polar han conseguido alcanzar el Archipiélago. De esta manera, «en niveles bajos de la atmósfera tenemos el alisio, pero en medios y altos la profunda vaguada», tal y como explica Víctor Quintero, delegado provincial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Santa Cruz de Tenerife.

Previsión para los próximos días

Como advierte, esta situación meteorológica –que ya nada tiene que ver con la borrasca Francis–, se mantendrá activa durante los próximos días en el Archipiélago y, al menos, «hasta que el anticiclón se coloque en su posición habitual». Es decir, sobre Azores. Una circunstancia que, como pronostica, ocurrirá en los últimos días de la semana laboral, entre el jueves y el viernes.

«Las lluvias cada vez serán más débiles y menos generalizadas en el Archipiélago a medida que pase la semana», recalca Quintero, quien explica que este martes ya no se esperan precipitaciones ni en Lanzarote ni en Fuerteventura, pero sí en el resto del Archipiélago.

Para el miércoles 7, en plena resaca navideña, la probabilidad de que llueva seguirá menguando, aunque eso no implicará su desaparición por completo. «Aún podrá llover en muchos puntos de las Islas», insiste Quintero. El jueves y viernes, coincidiendo con los días 8 y 9 de enero, las lluvias serán cada vez menos frecuentes y débiles, aunque, como insiste, «todavía lloverá un poco» en algunas zonas de las islas con un relieve más montañoso, como Tenerife y La Palma.

Una víspera de Reyes pasada por agua

La víspera de Reyes ha sido una jornada muy lluviosa desde primeras horas de la mañana. Si bien ha habido momentos en los que se han abierto claros lo suficientemente amplios como para dejar pasar algunos cálidos rayos de Sol, el día, en general, ha sido muy gris.

La espera por los Reyes Magos de Oriente estuvo pasada por agua. Así, en municipios como La Victoria de Acentejo, en Tenerife, se han llegado a registrar más de 70 litros por metro cuadrado en 24 horas. Aunque también ha habido momentos en los que ni siquiera el paraguas era suficiente. Por ejemplo, a las 14:00 horas del mediodía, con un repentino cambio en la dirección del viento se llegó a cifrar el volumen de precipitación en 31,8 litros por metro cuadrado en apenas una hora.

Las zonas más lluviosas del día

Otro de los enclaves más lluviosos del día ha sido el Roque de Los Muchachos, en La Palma, donde se registraron acumulaciones de más de 40 litros por metro cuadrado. En este caso, en una hora –y también fruto de un cambio en la dirección del viento– se llegaron a acumular 5,4 litros por metro cuadrado a las 11:00 de la mañana.

En Santa Cruz, que registró más de 10 litros en 24 horas, las lluvias fueron lo suficientemente copiosas como para hacer correr los barrancos.

Viento, rachas fuertes y heladas

Pero la lluvia no fue la única protagonista de la jornada, ya de madrugada, los Reyes Magos se tuvieron que enfrentar a las violentas rachas de viento que el anticiclón de las Azores ha arrastrado hasta Canarias. «Habrá un cambio en la dirección del viento, que poco a poco regresará al régimen de alisios normal», insiste Quintero, quien explica que, en este cambio, habrá una intensificación de las rachas de viento en algunas zonas. En concreto, la orografía de las Islas provocará que, a lo largo del día de hoy y también mañana, se produzcan rachas de viento –que podrían llegar a ser muy fuertes– en zonas del noroeste y sudeste, así como las cumbres. «En Tenerife, esto coincide con zonas aledañas al macizo de Anaga y en la Isla Baja, como Teno o Garachico», resume Quintero.

Con el viento y la lluvia, la magia de los Reyes Magos también dejará heladas ligeras en las cumbres de Tenerife y La Palma, así como de forma puntual y local en Gran Canaria. Unas heladas que ayudarán, en el caso de Tenerife, a conservar la intensa nevada que se registró mediados de diciembre en Las Cañadas del Teide.