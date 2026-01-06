El 06703, primer premio de la Lotería del Niño, cae en Gran Canaria y Tenerife: comprueba aquí tu número

El número 06703 , agraciado con el primer premio de la Lotería del Niño 2026, ha tocado en Canarias. El número está dotado con 200000 euros por décimo y 10000 al euro jugado. A las 11.15 hora canaria, en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, donde se celebró el Sorteo de Navidad, los niños del colegio de San Ildefonso cantaron este premio. Comprueba aquí si alguno de tus décimos ha sido premiado.

El primer premio de la Loteria de El Niño ha caído en estas dos islas:

En Gran Canaria:

En Tenerife:

Corte inglés, Avenida Tres de Mayo, 7- sótano 1, Santa Cruz de Tenerife.

Bethencourt Alfonso, 25, Santa Cruz de Tenerife.

Carretera Nueva 32, Edif. Granadillar 2 L-9, Cruz Santa , Santa Cruz de Tenerife.

Puerta Canseco, 14, Santa Cruz de Tenerife

Aeropuerto de Los Rodeos, San Cristóbal de la Laguna.

Carretera de Los Andenes, 29, Taco, Santa Cruz de Tenerife

Cruce de Las Caletillas, Santa Cruz de Tenerife.

Avenida de Venezuela, 29, Esq. Santa Cruz de La Palma, Garachico, Santa Cruz de Tenerife.

Paseo de la Centinela, 9, Icod de Los Vinos, Santa Cruz de Tenerife.

Autopista del sur, km. 54, Granadilla de Abona, Santa Cruz de Tenerife.

El Sorteo Extraordinario del Niño pone este martes, Días de Reyes, el colofón a unas agitadas fiestas navideñas por el conflicto del Gordo en Villamanín, repartiendo 770 millones de euros, con un primer premio de dos millones por serie (200.000 euros al décimo).

El segundo premio de este sorteo está dotado con 750.000 euros por serie (75.000 euros al décimo) y el tercero con 250.000 euros por serie (25.000 euros al décimo).

Sorteo del Niño. / RTVE

Se trata del segundo sorteo en importancia de la Lotería Nacional y el primero extraordinario de 2026. Se celebrará a las 12 de la mañana en el salón de sorteos de Loterías y Apuestas del Estado y se hará, como es habitual, por el sistema de bombos múltiples.

Desde que fue institucionalizado en 1941, este sorteo ha ido ganando en interés y seguimiento, aunque no despierta tanta expectación como el de Navidad puesto que sigue un guión preestablecido con una duración de media hora.

El número 66777, tercer premio del Niño. / EP

El total de la emisión asciende a 1.100 millones de euros y el 70 % se distribuye en premios. En esta ocasión se han consignado 911.903.000 euros, lo que supone una media de 18,77 euros por habitante, una cantidad superada ampliamente en Asturias, Castilla y León, La Rioja, Comunidad Valenciana y Cantabria.

Donde menos lotería se compra es en las ciudades autónomas de Ceuta (3,81 euros) y Melilla (4.42) seguido de Baleares (9,40), Cataluña (12,96 euros) y Canarias (13,67).

Por provincias, encabeza la clasificación Soria con 60,18 euros de consignación por habitante. La media de este año -18,77 euros- es similar a la del pasado, que fue de 18,20 euros.

El 0 es la terminación favorita al haber salido en un total de 22 ocasiones, la última en 2021. Asimismo, al 0 le sigue en frecuencia de aparición del Primer Premio el número 7, que ha aparecido en 14 ocasiones (la última en 2015), seguido del número 9 con un total de 13 apariciones, aunque lleva sin aparecer desde 2005, y que empata con el 4, agraciado en 2016, 2017 y 2024. En el ranking de las terminaciones más afortunadas figuran a continuación el número 5 (también con 12 veces, la última en el año 2022).

En cuanto a los lugares de la geografía más agraciados, Madrid es el lugar en el que mayor número de veces ha recaído el Primer Premio (43 ocasiones).