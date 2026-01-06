La Aemet pronostica cielos nubosos, lluvias moderadas y vientos fuertes este miércoles en Canarias

Los cielos nubosos volverán a predominar en Canarias este miércoles, cuando se esperan lluvias que pueden ser localmente moderadas por momentos en las islas más montañosas y vendrán acompañadas de vientos con rachas muy fuertes ocasionalmente, si bien las temperaturas casi no variarán, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La máxima llegará a 21 grados en Santa Cruz de Tenerife y a 20 en Las Palmas de Gran Canaria y la mínima será de 16 grados en ambas capitales, de acuerdo a su pronóstico, que señala que el viento se espera moderado del nordeste, con intervalos fuertes y rachas puntualmente muy fuertes.

También se prevén vientos del nordeste en las aguas del Archipiélago, donde tendrán fuerza 5 a 6 con momentos en que puede subir a 7, acompañados de fuerte marejada o mar gruesa, así como mar de fondo del norte de 2 metros, informa Efe.

La predicción del tiempo para el miércoles, por islas, es la siguiente:

Intervalos nubosos, sin descartar alguna lluvia débil y ocasional a primeras horas. Tenderá a poco nuboso al final del día. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en zonas de interior, donde son probables rachas puntualmente muy fuertes.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Arrecife 15 20

Intervalos nubosos, tendiendo a poco nuboso al final del día. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte. Probabilidad de rachas localmente muy fuertes en zonas de interior.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Puerto del Rosario 15 20

Predominio de los cielos nubosos o cubiertos en el norte donde se esperan lluvias débiles localmente moderadas de carácter ocasional. Serán más frecuentes por la tarde. Intervalos nubosos en el resto de zonas. Temperaturas sin cambios. No se descartan heladas débiles en cumbres. Viento moderado del nordeste, siendo fuerte con probables rachas puntualmente muy fuertes en vertientes sureste y noroeste, así como en cumbres.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 16 20

TENERIFE

Predominio de los cielos nubosos o cubiertos en el norte donde se esperan lluvias débiles localmente moderadas de carácter ocasional. Se abrirán algunos claros por la tarde. Intervalos nubosos en el resto de vertientes, aumentando a nuboso en el este al final del día cuando no se descartan lluvias débiles y ocasionales. Temperaturas con pocos cambios. Heladas débiles en cumbres centrales, pudiendo llegar a ser moderadas en el Teide. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte y rachas puntualmente muy fuertes en vertiente sureste y extremo noroeste, así como en cumbres centrales.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de Tenerife 16 21

Intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en el norte, donde son probables lluvias débiles y ocasionales. Se abrirán algunos claros por la tarde. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste, siendo fuerte con rachas ocasionales muy fuertes en vertientes este y noroeste, así como en cumbres.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

San Sebastián de La Gomera 16 20

Predominio de los cielos nubosos en el norte y este, donde se esperan lluvias débiles localmente moderadas de carácter ocasional. Intervalos nubosos en el oeste. Temperaturas con pocos cambios. Heladas débiles en cumbres. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte y rachas ocasionales muy fuertes en vertientes sureste y noroeste, así como en la zona de El Paso.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de La Palma 16 20

Intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en el norte, donde son probables lluvias débiles y ocasionales. Temperaturas sin cambios. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte y rachas ocasionales muy fuertes en cumbres, vertiente sureste y extremo noroeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Valverde 11 14