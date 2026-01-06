Canarias contará con Eurofighter y radar de última generación en Gran Canaria y Lanzarote

El general jefe del Mando de Canarias, Julio Salom, ha anunciado este martes importantes avances para la modernización del ejército en las islas con la llegada de los Eurofighter del Plan Halcón y la renovación de los radares de Gran Canaria y Lanzarote, de última generación y fabricación nacional.

Julio Salom ha anunciado estos avances durante el discurso que ha ofrecido en la Capitanía General de Canarias con motivo de la Pascua Militar, en el que ha recordado especialmente la celebración del Día de las Fuerzas Armadas el pasado mes de junio en Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria.

Descenso de la inmigración

En su discurso, que ha difundido el Mando de Canarias, el teniente general abordó la situación del fenómeno de la inmigración irregular, especialmente la situación de los menores, sobre lo que señaló que "no todo han sido alegrías en 2025" y valoró el trabajo diario de la Guardia Civil, la Policía Nacional, Salvamento Marítimo, Cruz Roja y las ONG.

Salom destacó que Canarias sigue siendo punto de llegada de la ruta atlántica, aunque subrayó que "se ha observado un descenso de más del 60% con respecto al año anterior", gracias, entre otros factores, a la cooperación con los países de salida.

Discurso del teniente general Julio Salom Herrera durante la Recepción Institucional de la Pascua Militar. / Mando de Canarias

Ucrania y el conflicto de Gaza

En el plano internacional, el teniente general reconoció que la situación global sigue marcada por la inestabilidad, dijo en referencia a la guerra de Ucrania y el conflicto en Gaza, a los que sumó otros escenarios como Líbano, Siria, Somalia, Yemen o Sudán.

En este contexto, defendió la necesidad de seguir transformando las Fuerzas Armadas para hacer frente a los riesgos actuales, puntualizando que "España debe contar con unas Fuerzas Armadas con el grado de alistamiento y disponibilidad acordes con las amenazas y con nuestra situación estratégica".

La importancia del Mando Operativo Terrestre en Canarias

Durante su intervención, Salom puso especial énfasis en el papel operativo de Canarias dentro del Mando Operativo Terrestre y recordó que desde el archipiélago se contribuye diariamente a las misiones de presencia, vigilancia y disuasión en las islas, Ceuta, Melilla, Baleares y los peñones de soberanía nacional.

El discurso incluyó un amplio reconocimiento a las misiones en el exterior, recordando el reciente regreso de cerca de 500 militares de la Brigada Canarias XVI del Líbano, una misión que calificó de "tan delicada como arriesgada", o la asignación del Mando de Canarias de la misión que España desarrolla en Irak bajo bandera de la OTAN.

También subrayó las actividades de cooperación militar en Senegal, Mauritania, Cabo Verde, Ghana y Benín, destacando la mauritana y la ghanesa que "reafirman una vez más la vocación africana de nuestro Mando".

Pascua Militar 2026 en Santa Cruz de Tenerife / Mando de Canarias

Nuevas tecnologías en el Ejército

Salom dedicó otro bloque importante a la modernización de las Fuerzas Armadas, mencionando los avances del proyecto Ejército 2035 y la incorporación progresiva de nuevas tecnologías.

No obstante, quiso dejar claro que el factor humano sigue siendo clave: "Todo ello carecerá de valor si no está soportado por nuestro principal activo: los soldados, portadores de valores y cargados de sentido del deber".

El teniente general Salom dedicó también palabras de reconocimiento al Mando Aéreo de Canarias, al que definió como pieza esencial para la seguridad del archipiélago.

Recordó que los casi 2.000 aviadores destinados en las islas han cumplido durante 2025 su misión permanente de vigilancia y control del espacio aéreo, gestionando "casi un millón de trazas detectadas" y garantizando la cobertura de búsqueda y salvamento en un área superior al millón y medio de kilómetros cuadrados.

"Nuestros aviadores garantizan cada día la defensa y seguridad aérea de Canarias", afirmó, destacando también su participación en ejercicios de gran envergadura como Ocean Sky 25 y su apoyo en emergencias como la dana de Valencia y los incendios forestales.

Del Mando Naval de Canarias, subrayó la labor de los Buques de Acción Marítima, tanto en operaciones de vigilancia y disuasión en aguas del Estrecho, Alborán y la mediana con Marruecos, como en despliegues en África Occidental y el Golfo de Guinea.

El papel de la Guardia Civil y la UME en Canarias

La Guardia Civil ocupó también un lugar destacado en el discurso. El teniente general resaltó su intensa actividad en Canarias, tanto en la lucha contra el narcotráfico como en seguridad ciudadana y rescates.

"A lo largo de 2025 se ha procedido al auxilio y rescate de más de 12.000 personas", recordó, destacando su "reconocido espíritu benemérito".

Asimismo, elogió la labor de la Unidad Militar de Emergencias, presente en incendios forestales e inundaciones tanto en el archipiélago como en la Península, y puso en valor la colaboración constante entre las Fuerzas Armadas y las instituciones civiles canarias.

Retos para 2026

Para este año Salom avanzó nuevos retos operativos y tecnológicos, así como un calendario cargado de efemérides históricas con especial protagonismo de Canarias y destacó la efeméride principal de 2026, el 250 aniversario de la contribución militar española a la independencia de los Estados Unidos de América.

En la misma, Tenerife está presente por el protagonismo de la familia Gálvez, Matías y su Hijo Bernardo, tanto por sus actuaciones personales en Guatemala y en La Florida como por el peso que tuvieron los más de 4.000 canarios colonos de la Luisiana que fueron la base en la creación del Batallón Fijo, afirmó.

Con motivo de dicha vinculación, el Mando de Canarias contará con la ayuda del Centro de Historia y Cultura Militar para llevar a Puerto de la Cruz exposiciones y conferencias sobre este asunto.