El Ejército, dispuesto para proteger de nuevo los montes de Canarias

El Ejército está dispuesto y preparado para afrontar por tercer año consecutivo la protección de los montes de las islas ante los incendios forestales tomando como base la Operación Centinela Tinerfeño desarrollada en 2024 y 2025. Así lo aseguró el teniente general Julio Salom Herrera, jefe del Mando de Canarias, durante su discurso en el Palacio de la Capitanía General de Santa Cruz de Tenerife con motivo de la Pascua Militar en la que representó como es habitual al rey Felipe VI.

Milicia y pueblo

Además de la protección de la naturaleza, Salom incidió durante sus 45 minutos de discurso en el vínculo que une a la milicia "con el pueblo" y tras un exhaustivo balance del año pasado enumeró los retos para este vinculados a la modernización tecnológica con la aplicación de la Inteligencia Artificial y al valor de la profesionalización con el objetivo de incentivar las vocaciones entre los jóvenes canarios. Además, resaltó como grandes hitos de 2025 la Semana de las Fuerzas Armadas celebrada en junio con día grande en Santa Cruz y la concesión de la Medalla de oro de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria al Arsenal Naval.

Cuatro bloques

El acto instaurado por el rey Carlos III para conmemorar la recuperación de la Isla de Menorca en 1782, se estructuró en cuatro bloques. En primer lugar, tuvo lugar la tradicional ofrenda floral en la Rambla de Santa Cruz como homenaje al capitán tinerfeño Diego Fernández Ortega, fallecido en combate el 5 de enero de 1915 en la Guerra de África.

Parada militar

Posteriormente, se desarrolló una parada militar con revista y desfile en el que tomaron parte 131 efectivos. Frente al Palacio de Capitanía, cuya fachada engalanada lució las varas de ornamentación de la Hermandad de San Isidro Labrador de La Orotava, unos 150 curiosos -aplaudieron poco y no gritaron nada- afrontaron el frío de la mañana. La lluvia, por contra, respetó el acto porque apareció justamente cuando los soldados se perdían con la marcialidad habitual camino de la avenida de La Salle. La formación estuvo integrada por personal del Regimiento de Infantería Tenerife 49, la Banda de Guerra de la Brigada Canarias XVI y la Unidad de Música del Mando de Canarias.

Salón de Tronos

El Salón de Tronos de Capitanía acogió los otros dos momentos programados en la intensa mañana castrense en el marco de la habitual recepción institucional en la que cabe destacar la presencia, entre otras autoridades civiles y militares, del delegado del Gobierno del estado, Anselmo Pestana, el subdelegado, Jesús Javier Plata, el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, o el socialista Julio Pérez, exconsejero de Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias.

Condecoraciones

Diez militares y dos civiles recibieron las habituales condecoraciones otorgadas con motivo de la Pascua Militar 2026. En concreto, las medallas al mérito militar naval y aeronáutico con distintivo blanco. Entre los galardonados una sola mujer, la sargento primero Rosa María Melendo Martínez.

Gestas

Julio Salom recordó para empezar su cuarto discurso en la Pascua Militar gestas históricas de un valor especial como la del 25 de Julio, en Tenerife, y la del Batán en Gran Canaria. Presencia internacional. En las palabras del general estuvieron muy presentes Ucrania y Gaza, no así Venezuela, además de destacar la presencia española en misiones internacionales como en Líbano, Siria o Sudán. Recalcó la transformación y modernización de las capacidades de las Fuerzas Armadas que espera "tengan continuidad este año".

Acciones

El general desglosó las principales acciones que realizaron durante el año pasado los distintos cuerpos de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil en Canarias. Adelantó que la Benemérita aumentará efectivos en las islas de Fuerteventura y Lanzarote "para mejorar la seguridad". Incidió como en otras ocasiones en la reinserción laboral de los militares que finalizan su compromiso con las Fuerzas Armadas al cumplir 45 años. Para ellos, apunta, se mantendrá la labor de garantía que supone el impulso de convenios con entidades públicas y empresariales orientados a a conseguir oportunidades de acceso al mundo laboral.

Día de las Fuerzas Armadas

Uno de los momentos centrales del discurso fue el recuerdo de la celebración del Día de las Fuerzas Armadas el pasado mes de junio en Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria. El teniente general jefe del Mando de Canarias del Ejército de Tierra subrayó un acontecimiento "excepcional", tanto por su dimensión como por la respuesta ciudadana. “El pueblo de Santa Cruz, de todo Tenerife, ante los ojos de España, nos devolvió con creces, en cariño y en aplausos, todo el trabajo invertido”, afirmó.

Apoyo institucional

Salom destacó también el esfuerzo de las instituciones y de la ciudadanía para acoger los actos, agradeciendo la generosidad con la que se asumieron los problemas de movilidad y organización. Ese apoyo, recordó, se vio reflejado en la concesión de las Grandes Cruces a los alcaldes de ambas capitales, “un reconocimiento que premia la iniciativa, el empuje del alcalde y el apoyo de toda una ciudad”.

Migración

Por otro lado, el teniente general abordó la situación del fenómeno de la inmigración irregular, especialmente la situación de los menores. “No todo han sido alegrías en 2025”, señaló, antes de poner en valor el trabajo diario de la Guardia Civil, la Policía Nacional, Salvamento Marítimo, Cruz Roja y las ONG. Salom destacó que Canarias sigue siendo punto de llegada de la ruta atlántica, aunque subrayó que “se ha observado un descenso de más del 60% con respecto al año anterior”, gracias, entre otros factores, a la cooperación con los países de salida.

Papel de Canarias

Durante su intervención, Salom puso especial énfasis en el papel operativo de Canarias dentro del Mando Operativo Terrestre. Recordó que desde el archipiélago se contribuye diariamente a las misiones de Presencia, Vigilancia y Disuasión, no solo en las islas, sino también en Ceuta, Melilla, Baleares y los Peñones de Soberanía recalcando la importancia del conocimiento del entorno.

El teniente general Julio Salom impone una condecoración durante la Pascua MIlitar / Andrés Gutiérrez

Centinela Canario

Entre las actuaciones desarrolladas en 2025, destacó la Operación Prometeo Centinela Canario, llevada a cabo en Tenerife en colaboración con el Cabildo, con más de 5.000 actividades de presencia en la isla. Más allá de la misión estrictamente militar, Salom quiso resaltar su dimensión humana. “Nuestros soldados auxiliaron en accidentes de tráfico, ayudaron a una ciudadana perdida e incluso a una posible víctima de violencia de género”.

Misiones en el exterior

El discurso incluyó un amplio reconocimiento a las misiones en el exterior, recordando el reciente regreso de cerca de 500 militares de la Brigada Canarias XVI del Líbano, una misión que calificó de “tan delicada como arriesgada”, o la asignación del Mando de Canarias de la misión que España desarrolla en Irak bajo bandera de la OTAN. También subrayó las actividades de cooperación militar en Senegal, Mauritania, Cabo Verde, Ghana y Benín, destacando la mauritana y la ghanesa que “reafirman una vez más la vocación africana de nuestro Mando”.

Modernización

Salom dedicó otro bloque importante a la modernización de las Fuerzas Armadas, mencionando los avances del proyecto Ejército 2035 y la incorporación progresiva de nuevas tecnologías. No obstante, quiso dejar claro que el factor humano sigue siendo clave: “Todo ello carecerá de valor si no está soportado por nuestro principal activo: los soldados, portadores de valores y cargados de sentido del deber”.

Mando aéreo

El teniente general Salom dedicó también palabras de reconocimiento al Mando Aéreo de Canarias (MACAN), al que definió como pieza esencial para la seguridad del Archipiélago. Recordó que los casi 2.000 aviadores destinados en las islas han cumplido durante 2025 su misión permanente de vigilancia y control del espacio aéreo, gestionando “casi un millón de trazas detectadas” y garantizando la cobertura de búsqueda y salvamento en un área superior al millón y medio de kilómetros cuadrados. “Nuestros aviadores garantizan cada día la defensa y seguridad aérea de Canarias”, afirmó, destacando también su participación en ejercicios de gran envergadura como Ocean Sky 25 y su apoyo en emergencias como la DANA de Valencia o los incendios forestales. Salom anunció además importantes avances en modernización, como la llegada de los Eurofighter del Plan Halcón y la renovación de los radares de Gran Canaria y Lanzarote, “de última generación y fabricación nacional”.

Mando Naval

Del Mando Naval de Canarias, al que se refirió cariñosamente como “nuestros compañeros del Botón de Ancla”, destacó su presencia permanente en las islas a través de las Comandancias y Ayudantías Navales y el papel clave que desempeñan en el conocimiento y control del entorno marítimo. Subrayó la labor de los Buques de Acción Marítima, tanto en operaciones de vigilancia y disuasión en aguas del Estrecho, Alborán y la mediana con Marruecos, como en despliegues en África Occidental y el Golfo de Guinea. Especial mención hizo a la lucha contra el narcotráfico, con la incautación de más de 3.300 kilos de estupefacientes, y a hitos como el primer lanzamiento real de un torpedo de combate por el submarino Isaac Peral. “Marinos de España que cruzan los mares garantizando nuestra seguridad y nuestros intereses”, resumió, destacando también el valor simbólico e institucional del Buque Escuela Juan Sebastián de Elcano y su estrecha vinculación con Canarias.

Guardia Civil

La Guardia Civil ocupó también un lugar destacado en el discurso. El teniente general resaltó su intensa actividad en Canarias, tanto en la lucha contra el narcotráfico como en seguridad ciudadana y rescates. “A lo largo de 2025 se ha procedido al auxilio y rescate de más de 12.000 personas”, recordó, destacando su “reconocido espíritu benemérito”.

La UME

Asimismo, elogió la labor de la Unidad Militar de Emergencias (UME) , presente en incendios forestales e inundaciones tanto en el archipiélago como en la Península, y puso en valor la colaboración constante entre las Fuerzas Armadas y las instituciones civiles canarias.

Independencia de Estados Unidos

De cara a 2026, Salom avanzó nuevos retos operativos y tecnológicos, así como un calendario cargado de efemérides históricas con especial protagonismo de Canarias. “Seguiremos intentando merecer el apoyo de esta tierra con la mejor forma que sabemos: el trabajo diario”, aseguró. Por otro lado, destacó como principal hito a resaltar el “250 aniversario de la contribución militar española a la independencia de los Estados Unidos de América”.

Presencia tinerfeña

En la Independencia norteamericana, Tenerife está muy presente por el protagonismo de la familia Gálvez: Matías y su hijo Bernardo, tanto por sus actuaciones personales en Guatemala y en La Florida como por el peso que tuvieron los más de 4.000 canarios colonos de la Luisiana que fueron la base en la creación del Batallón Fijo”. Con motivo de dicha vinculación, aseguró Salom "contaremos con la ayuda del Centro de Historia y Cultura Militar para llevar al Puerto de la Cruz exposiciones y conferencias al ser una ciudad tan vinculada a la efeméride".

El general Gálvez

El general Bernardo Gálvez en cuyo honor se llama así la ciudad de Galveston en Texas y da incluso nombre a una fragata de la Armada estadounidense, fue clave en el proceso de la independencia de Estados Undos. La a familia Gálvez tuvo una fuerte e influyente conexión histórica con Tenerife, especialmente a través de Matías de Gálvez (padre de Bernardo), quien residió casi ocho años en la Isla antes de ir a América, introduciendo mejoras agrícolas y militares, y fomentando la emigración isleña a Luisiana, dejando una marca significativa en la historia canaria y vinculando a la familia con el poder colonial y la innovación.

Recordatorio final

Tras felicitar a los condecorados y poner en valor en trabajo de todos los componentes de las Fuerzas Armadas, el acto concluyó recordando a los militares fallecidos, a los heridos en acto de servicio y a quienes se encuentran desplegados en el exterior, así como con una reafirmación de la lealtad a la Corona y a España. “Desde aquí, lejos de la Península, cada vez nos sentimos más españoles”, afirmó antes de cerrar el acto con los tradicionales vivas al Rey y a España.