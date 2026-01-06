Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

EEUU captura a Maduro, en directo | Trump rechaza convocar elecciones a corto plazo en Venezuela

Maduro se declara no culpable mientras Delcy Rodríguez jura como presidenta encargada

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro (2-i) y su esposa, Cilia Flores (d).

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro (2-i) y su esposa, Cilia Flores (d). / Stringer / EFE

R. Gargoi / J. Quintana

Estados Unidos ha bombardeado varias zonas civiles y militares de Venezuela, incluida la capital Caracas, y ha capturado y trasladado fuera del país a su líder Nicolás Maduro, según ha confirmado el presidente estadounidense Donald Trump, que ha calificado de "exitoso" el ataque contra el país sudamericano

Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela y cómo lo está viviendo la comunidad venezolana residente en Canarias.

Actualizar
Ver más

