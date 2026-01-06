La Guardia Civil vigila los parabrisas de los conductores canarios en busca de este requisito: multas de hasta 500 euros e inmovilización del vehículo

La Dirección General de Tráfico ha intensificado los controles de inspección sobre los vehículos, pero en este caso no es para revisar si los conductores tienen la baliza V-16 que es obligatoria desde el 1 de enero de 2026. El motivo de esta campaña de seguridad es que los automóviles cumplan con un reglamente vigente.

La Inspección Técnica de Vehículos (ITV) es una obligación para todos los conductores canarios y del resto de España. Las autoridades buscan que los conductores prioricen el mantenimiento de los vehículos para garantizar una mayor seguridad vial y reducir la siniestralidad en las carreteras.

En las Islas Canarias, al igual que en el resto del país, la ITV se convierte en un examen anual o bienal, si el coche tiene menos de 10 años, para asegurar que el vehículo está apto para circular con total seguridad.

¿Por qué se debe pasar la ITV cuando corresponde?

La pegatina de la ITV certifica que el vehículo ha superado la prueba y puede continuar circulando. Los conductores que no cuenten con este requisito imprescindible, no solo se enfrenta a una multa, sino también a problemas con el seguro. Según la normativa de la DGT, si las autoridades te pillan conduciendo sin haber pasad la ITV o con un informe suspendido, la sanción puede ascender hasta 500 euros, además de la posible inmovilización del automóvil.

Sanciones por no pasar la ITV

Circular con la ITV caducada está considerado una infracción grave y conlleva una multa de 200 euros. Si la inspección ha sido desfavorable y el conductor sigue circulando con el vehículo, la sanción puede elevarse hasta 500 euros e incluso supone la inmovilización del coche. Además, uno de los aspectos a tener en cuenta, es que en caso de accidente con la ITV caducada, el seguro puede negarse a cubrir los datos por motivo de inseguridad.

Según los datos oficiales de la DGT en 2022, circular con la ITV caducada o no superada fue una de las infracciones más habituales en España. Lo mejor para evitar estas sanciones es solicitar cita con antelación en las estaciones de ITV.

Recomendaciones de la DGT

La Dirección General de Tráfico recomienda estar la tanto de la fecha de caducidad de la ITV, algo que puede consultar fácilmente en su app. También avisan que No se puede circular con la ITV caducada bajo ningún concepto, aunque se tenga una cita programada. La única excepción que hacen los agentes de tráfico es si en ese momento te diriges a una estación a pasarla.