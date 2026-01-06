El Mando de Canarias conmemora la Pascua Militar 2026 con actos solemnes en Santa Cruz de Tenerife
La Plaza de Weyler acogió una Parada Militar que permitió acercar la celebración a la ciudadanía, con la participación del Regimiento de Infantería Tenerife 49
El Mando de Canarias del Ejército de Tierra celebró este lunes 6 de enero de 2026 la tradicional Pascua Militar, una de las citas institucionales más relevantes del calendario castrense, con una serie de actos solemnes desarrollados en distintos puntos de Santa Cruz de Tenerife. La jornada estuvo presidida por el general jefe del Mando de Canarias, Julio Salom Herrera, quien actuó en representación de Su Majestad el Rey.
El núcleo central de la celebración tuvo lugar en el Palacio de la Capitanía General de Canarias, cuya fachada apareció engalanada conforme al protocolo habitual para esta conmemoración. Como es tradición, el edificio contó también con las varas de ornamentación de la Hermandad de San Isidro Labrador de La Orotava, un detalle simbólico que refuerza el vínculo histórico entre la institución militar y la sociedad canaria.
Homenaje a los caídos en la Rambla de Santa Cruz
Los actos comenzaron a las 9:45 horas con un homenaje al capitán Diego Fernández Ortega, celebrado en la Rambla de Santa Cruz. Este oficial tinerfeño falleció en 1915 durante la defensa del blocao de Anyera, en las proximidades de Ceuta, y su figura representa a todos los militares caídos por España.
La ceremonia estuvo presidida por el general jefe del Estado Mayor del Mando de Canarias, Alfonso Pardo de Santayana Galbis, y contó con la participación de una fuerza del Regimiento de Infantería “Tenerife” 49. El acto concluyó con la ofrenda de una corona de flores ante el busto que recuerda al capitán Fernández Ortega.
Parada Militar en la Plaza de Weyler
A continuación, a las 11:00 horas, la Plaza de Weyler acogió una Parada Militar que congregó a autoridades civiles, mandos militares y numerosos ciudadanos. La formación estuvo integrada por efectivos del Regimiento de Infantería “Tenerife” 49, la Banda de Guerra de la Brigada “Canarias” XVI y la Unidad de Música del Mando de Canarias, aportando el carácter solemne y ceremonial propio de esta fecha.
Este acto público permitió acercar la celebración de la Pascua Militar a la ciudadanía, reforzando la visibilidad de las Fuerzas Armadas en el ámbito urbano y su relación con la sociedad.
Recepción institucional y discurso oficial
Finalizada la parada, los invitados se trasladaron al Salón del Trono del Palacio de Capitanía General, donde se celebró la Recepción Institucional. Durante la ceremonia se procedió a la imposición de condecoraciones y el general Julio Salom pronunció un discurso en nombre de Su Majestad el Rey, enmarcado en el inicio del nuevo año militar.
Al acto asistieron diversas autoridades, entre ellas el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana; el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez; el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Juan Luis Lorenzo Bragado; el subdelegado del Gobierno en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Javier Plata; y la subdelegada del Gobierno en la provincia de Las Palmas, María Teresa Mayans.
