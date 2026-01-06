El modelo de suscripción se afianza entre los consumidores

Pagar por contenido premium está de moda. La economía de la suscripción continúa creciendo sin pausa y abarca desde aplicaciones para escuchar música sin publicidad hasta plataformas que permiten ver películas o series que se ajusten a los horarios de cada usuario. El contenido de pago se integra así cada vez más en la vida de los consumidores, quienes destinan una parte de sus ingresos mensuales a darse este tipo de caprichos.

La tendencia se refleja claramente en los datos. En Canarias, el consumo digital evidencia que el streaming gana cada vez más protagonismo, y Netflix, que cuenta con una de las penetraciones más altas del país, se consolida como un referente en la adopción de nuevos formatos audiovisuales en las Islas. Así lo indica el análisis elaborado por AVANTE a partir de la 3ª ola del Estudio General de Medios (EGM) 2025, que revela que Netflix —con una suscripción mensual de alrededor de 15 euros— alcanza un 61,8% de penetración, posicionando al Archipiélago entre las regiones con mayor consumo de vídeo.

Por detrás de Netflix, plataformas como Movistar Plus+, Disney+ o Prime Video se sitúan entre las favoritas de los isleños y concentran una parte significativa del gasto en entretenimiento digital en Canarias. Es el caso de Rubén Quintana, suscrito actualmente a cinco plataformas, lo que le supone un desembolso mensual cercano a los 50 euros. A su juicio, la rentabilidad de este modelo es evidente: "Si comparas el precio de adquirir los contenidos por separado con el de una suscripción, al final siempre acabas ahorrando algunos euros, al menos en mi caso". Pese a ello, Quintana reconoce que, aunque ofrece múltiples ventajas, la suscripción termina convirtiéndose en un gasto fijo más del que se podría prescindir.

Por plataforma

En este contexto, las suscripciones digitales se han convertido en un hábito ampliamente extendido en España. De acuerdo con la Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales 2024-2025 del Ministerio de Cultura, el 74% de la población cuenta con acceso a, al menos, una plataforma digital. Una cifra que supone un incremento de casi 15 puntos con respecto al periodo 2021-2022. Entre las opciones más populares destacan las plataformas de películas y series, utilizadas por el 64% de los usuarios, seguidas por los servicios de música, con un 42%, y los canales de televisión, que rozan el 40%.

En el caso de Benito Ramírez, el gasto destinado a plataformas de pago se mantiene por debajo de los 100 euros. Muchas de las suscripciones que ha contratado, explica, lo ha hecho a largo plazo, optando por fórmulas de varios años. "He pagado suscripciones de dos años por 200 euros, y otras de 100 euros anuales", detalla. En ambos casos, se trata de servicios vinculados al entretenimiento y, en concreto, al ámbito de los videojuegos. Además, destina parte de su presupuesto a suscripciones de otros ámbitos, como YouTube Premium o Spotify. La razón es clara: evitar, principalmente, la presencia de publicidad.

Las perspectivas a largo plazo para la economía de la suscripción son claramente optimistas. Las estimaciones apuntan a que este modelo crecerá cerca de un 70% a nivel mundial de aquí a 2030, impulsado por factores como la expansión del comercio electrónico —cuya evolución sigue al alza— y el cambio en los hábitos de consumo. "El auge de las suscripciones responde a las nuevas preferencias de la población y, sobre todo, al fuerte crecimiento del sector del entretenimiento, ligado a las nuevas tecnologías y a la hiperconectividad", señala Quintana, quien añade que hoy en día el contenido asociado a estos servicios puede disfrutarse «en cualquier lugar y en cualquier momento». Un elemento clave que potencia los puntos positivos de este modelo.

Las empresas

Las empresas figuran entre las principales beneficiadas de este modelo. Mediante distintas estrategias, han conseguido, según Rubén Quintana, adaptarse tanto al contexto digital como a las nuevas demandas de los usuarios. "Ofrecen opciones como las suscripciones compartidas, que permiten rebajar el coste individual", explica. En este escenario, el modelo de suscripción se convierte en una herramienta clave para que las marcas refuercen su atractivo y se diferencien en un mercado cada vez más competitivo.

Entre los elementos que refuerzan lo llamativo de este modelo destaca la moderación de los precios. "Las plataformas han sabido ajustar sus tarifas para que el usuario no salga perjudicado; al menos en las que utilizo, el coste resulta razonable en relación con la cantidad de contenido disponible", señala Quintana. En este contexto, Canarias presenta además algunas particularidades: Orange TV irrumpe como novedad en el ranking elaborado por AVANTE, alcanzando un 7% de penetración. Un dato que evidencia una mayor diversificación en las opciones de consumo digital dentro del Archipiélago.

Por otro lado, en el ámbito del audio digital, YouTube Music y Spotify se consolidan en las Islas como las principales plataformas para escuchar música en streaming, confirmando la apuesta del público canario por el consumo de contenidos digitales en sus distintas modalidades.

Aplicaciones alternativas

Desde servicios vinculados al deporte hasta aplicaciones orientadas al ahorro, la oferta de plataformas de pago es cada vez más amplia y variada. En muchos casos, los usuarios valoran especialmente la facilidad que aportan para gestionar y simplificar su día a día. «El modelo de este tipo de aplicaciones funciona muy bien y resulta rentable a nivel económico, lo que explica el éxito que están teniendo las suscripciones», señala Benito Ramírez.

La posibilidad de cancelar una suscripción está siempre presente y, en muchos casos, esta decisión llega tras una subida de precios. «El principal factor que impulsa a pagar por estos servicios es el coste: a la gente le atrae lo que es asequible y útil. Cuando esos elementos desaparecen, el modelo deja de resultar atractivo», concluye Ramírez.