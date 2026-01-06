Tiempo inestable el Día de Reyes en Canarias: la Aemet pronostica lluvias intensas, viento fuerte y bajada de temperaturas

La inestabilidad meteorológica marcará la jornada de este martes en Canarias. El Archipiélago estará bajo la influencia de un episodio de tiempo adverso caracterizado por cielos mayoritariamente nubosos, precipitaciones localmente intensas y persistentes, viento con rachas muy fuertes y un descenso generalizado de las temperaturas, especialmente en medianías y zonas altas. Así lo recoge la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Este escenario obliga a extremar la precaución, sobre todo en áreas expuestas al viento y en carreteras de montaña, donde no se descartan heladas débiles en las cotas más elevadas de algunas islas.

Un martes marcado por la nubosidad y las precipitaciones

Según la AEMET, la jornada estará dominada por intervalos nubosos y cielos cubiertos, con mayor probabilidad de lluvias en las vertientes norte de las islas de mayor relieve. Las precipitaciones serán en general ocasionales, aunque en algunos puntos podrían presentarse en forma de chubascos persistentes, especialmente en medianías.

Las lluvias no afectarán por igual a todo el Archipiélago, pero sí se espera que tengan cierta continuidad en el norte de Gran Canaria, Tenerife y La Palma, donde podrían acumularse cantidades significativas a lo largo del día.

Descenso térmico y riesgo de heladas en zonas altas

Las temperaturas experimentarán pocos cambios o un ligero descenso, un fenómeno más acusado en medianías y cumbres. En las capitales canarias, los valores máximos se moverán entre los 20 y 21 grados, mientras que las mínimas rondarán los 16 grados.

En contraste, en las zonas altas de las islas más montañosas se prevé un ambiente notablemente más frío. La AEMET no descarta la aparición de heladas débiles por encima de los 1.800 a 1.900 metros en Gran Canaria, así como en las cumbres centrales de Tenerife y en las zonas elevadas de La Palma. Estas condiciones son habituales en episodios de entrada de aire más frío durante el invierno y pueden afectar tanto a la circulación como a las actividades al aire libre.

Viento alisio con rachas muy fuertes

Otro de los protagonistas del día será el viento alisio, que soplará de moderado a fuerte, con rachas puntualmente muy fuertes en varias zonas del Archipiélago. Las áreas más expuestas serán las vertientes sureste y noroeste, así como las cumbres y zonas altas de las cuencas interiores.

Las rachas más intensas se esperan durante la segunda mitad del día, lo que podría generar incidencias puntuales, como caída de ramas, dificultades para la navegación o afecciones en infraestructuras ligeras.

Estado del mar: marejada y mar de fondo

En el ámbito marítimo, la previsión apunta a vientos del norte o nordeste con una fuerza de entre 4 y 6, lo que generará marejada a fuerte marejada. Además, se espera mar de fondo del noroeste con olas de 2 a 3 metros, por lo que se recomienda precaución a pescadores, deportistas náuticos y pequeñas embarcaciones.

La información marítima oficial puede consultarse en la web de Puertos del Estado (https://www.puertos.es) y en la propia AEMET (https://www.aemet.es).

Previsión del tiempo por islas

Lanzarote y Fuerteventura

En las islas orientales predominarán los intervalos nubosos, con baja probabilidad de lluvias débiles, dispersas y ocasionales. Las temperaturas se mantendrán sin cambios significativos, con máximas en torno a los 20 grados. El viento alisio soplará moderado, con intervalos de fuerte y rachas localmente muy intensas, especialmente a partir del mediodía en Fuerteventura.

Gran Canaria

En Gran Canaria se esperan cielos nubosos o cubiertos en el norte, donde podrían registrarse lluvias ocasionales y persistentes en medianías. En el resto de la isla habrá intervalos nubosos. Las temperaturas tenderán a descender ligeramente, sobre todo en zonas altas, donde podrían aparecer heladas débiles. El viento será uno de los elementos más destacados, con rachas muy fuertes en las vertientes sureste y noroeste.

Tenerife

La situación será similar en Tenerife, con nubosidad abundante en el norte y posibilidad de chubascos ocasionales. En el resto de vertientes, las precipitaciones serán menos probables y más débiles. El descenso térmico se notará especialmente en medianías y cumbres, donde también se prevén heladas débiles. El viento alisio soplará con fuerza, sobre todo en zonas expuestas y durante la tarde.

En La Gomera predominarán los intervalos nubosos, con mayor presencia de nubes en el norte, donde no se descartan lluvias ocasionales. Las temperaturas bajarán ligeramente en zonas altas y el viento será moderado a fuerte, con rachas intensas en cumbres y vertientes expuestas, especialmente a últimas horas del día.

La Palma

La Palma será una de las islas con mayor probabilidad de lluvias, sobre todo en el norte y nordeste, donde podrían ser persistentes. Las temperaturas descenderán en medianías y cumbres, con heladas débiles en las zonas más elevadas. El viento alisio volverá a soplar con rachas muy fuertes en varias vertientes.

En El Hierro, los cielos estarán nubosos en el norte, con lluvias ocasionales en forma de chubasco. Las temperaturas se mantendrán estables o ligeramente más bajas y el viento alisio será moderado, con rachas fuertes en cumbres y zonas expuestas.