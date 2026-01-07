100.000 canarios bajo la amenaza de Trump en Cuba, México y Colombia

En total, hay 202.454 canarios residentes en el extranjero y más de la mitad viven en países del cono sur americano amenazados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Así lo confirman los datos que maneja la Viceconsejería de Acción Exterior del Gobierno regional que preside Fernando Clavijo sobre la base de la estadística del Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE) que publica el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Cuba, Colombia y México suman 100.000 canarios en sus territorios. Tres países hacia los que ahora mira con "prudencia, incertidumbre y preocupación" el Ejecutivo canario para "intensificar los contactos" y "estar preparado" para activar ayudas y cooperación por si el nuevo orden mundial establecido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puede afectar a los canarios que en ellos residen.

De momento, el quipo de Acción Exterior asegura que "hay tranquilidad, tanto en Venezuela como en el resto de países", pero insisten en que el presidente de EEUU es impredecible y que, "aunque ahora parece que se centra más en Groenlandia, todo puede cambiar de una hora para otra".

Foto de archivo de Fernando Clavijo en Cuba en 2018 junto al entonces presidente de la Casa Canaria en Cuba, Carmelo González. / E.D. / L.P.

Amenazas

En concreto, Trump tuvo duras palabras contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, a quien describió como "un hombre enfermo al que le gusta hacer cocaína y venderla a Estados Unidos, y no va a estar haciéndolo por mucho tiempo". Con respecto a una intervención militar en Cuba, dijo que no era necesaria porque el país estaba "listo para caer", mientras que el secretario de Estado Marco Rubio aseguró "no es ningún misterio que no somos grandes admiradores del régimen cubano y si yo viviera en La Habana y trabajara en el Gobierno, estaría preocupado".

Por lo que respecta a México, Trump insistió durante la rueda de prensa que las drogas están "fluyendo" a través de ese país y que "vamos a tener que hacer algo" porque los cárteles "son muy fuertes y México tiene que ponerse las pilas".

La comunidad canaria en el exterior no solo se compone de las personas que emigraron, sino de sus descendientes, y la más numerosa es la que reside en Venezuela, como certificó el presidente Clavijo tras el ataque militar para arrestar al expresidente Nicolás Maduro: 70.000 isleños viven en la república bolivariana. Pero a ellos se suman los canarios que habitan en Cuba (59.000 personas), Colombia (14.000) y México (27.885).

Foto de archivo del expresidente Ángel Víctor Torres en su visita a Cuba en 2023. / Acfi Press

Ayudas a la comunidad canaria en Cuba

El viceconsejero de Acción Exterior, José Luis Perestelo, confirma que con quienes más contacto mantiene el gabinete canario son con los canarios de la isla caribeña, un país que está sumido en una profunda crisis múltiple marcada por un colapso económico, escasez severa de alimentos, medicinas y combustible, deterioro de servicios básicos (salud, educación), alta inflación y apagones frecuentes por fallos continuados del suministro eléctrico.

Tanto es así que, en el año 2025 "dimos 20.000 euros a la Asociación Canaria Leonor Pérez Cabrera para su reconstrucción y el anterior Gobierno de Ángel Víctor Torres también financió varias remodelaciones de la sede por unos 90.000 euros. Además, hemos financiado con 10.000 euros al centro de día y unos 2.500 euros para actividades culturales. También se han otorgado 200 euros directos a los 436 cubano-canarios que lo solicitaron, lo que supuso un desembolso de 663.494 euros", confirma Perestelo.

Tal y como explica Perestelo, "había menos canarios de primera generación en Cuba que en Venezuela, porque la emigración a esa isla comenzó mucho antes y la práctica totalidad habían fallecido, pero sus descendientes, gracias a la Ley de Memoria Democrática han disparado las peticiones de nacionalidad y, por ese motivo, es ahora mismo la segunda comunidad de canarios después de la que existe en Venezuela".

El regalo de Fidel Castro a Canarias

Lo cierto es que los lazos entre Cuba y Canarias se remontan a mediados del siglo XIX, cuando se considera que entre 50.000 y 60.000 canarios emigraron hasta el inicio de la guerra de la independencia cubana, hasta el punto de que Cabaiguán es conocida como la capital canaria de Cuba:en 1919 la zona estaba habitada por 20.000 canarios procedentes de La Palma y el Valle de La Orotava.

En 1906 se fundó la Asociación Canaria de Beneficencia, Instrucción y Recreo con el propósito de reunir a todos los canarios llegados a la isla en busca de mejoras económicas y en 1992 se rebautizó con el nombre de Leonor Pérez Cabrera, natural de Santa Cruz de Tenerife y madre de José Martí.

Foto de archivo de Fidel Castro y Manuel Hermoso en las Cañadas del Teide en 1996. / E.D. / L.P.

Es más, con motivo de la visita que Fidel Castro hizo a Canarias en 1996 y el recibimiento que le ofreció el Gobierno entonces presidido por Manuel Hermoso –que provocó un enfrentamiento con el jefe del Ejecutivo central, José María Aznar–, el líder de la revolución cubana regaló a la Comunidad Autónoma el edificio del Colegio de Ingenieros para que fuese la sede de la Asociación, también conocida como la Casa de Canarias en La Habana.

Menos contactos directos y relaciones hay con las comunidades canarias en México y Colombia, a las que el Ejecutivo regional no ha destinado ni un solo euro. Es más, el propio Perestelo se mostró «asombrado» tras comprobar que no hay ni una sola asociación o entidad canaria en la patria de Shakira: "Tenemos asociaciones en Argentina, Brasil, Chile, EEUU, México y Uruguay, pero ninguna en Colombia".

No obstante, debido a la "incertidumbre", desde Canarias "estamos buscando vías para poder canalizar cooperación social si es necesario", concluye Perestelo.