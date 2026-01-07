La Aemet avisa de lluvias y viento intenso en el tiempo este miércoles en Canarias

La inestabilidad atmosférica continuará presente en Canarias este miércoles, con un escenario dominado por cielos nubosos, precipitaciones intermitentes y vientos del nordeste que podrán alcanzar rachas muy fuertes en distintos puntos del archipiélago. Así lo recoge la previsión diaria de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que apunta a una jornada marcada por condiciones variables, especialmente en las islas de mayor relieve.

Aunque el termómetro apenas experimentará cambios, la combinación de lluvia, viento y mala mar obliga a extremar la precaución, tanto en desplazamientos por carretera como en actividades marítimas y de montaña. Las temperaturas máximas se situarán en torno a los 20-21 grados en las capitales canarias, mientras que las mínimas rondarán los 16 grados, con valores más bajos en zonas de cumbre.

Panorama general del tiempo en el archipiélago

Según AEMET, el nordeste será el viento dominante, con intensidad moderada en general, aunque con intervalos fuertes y rachas puntualmente muy intensas, sobre todo en vertientes expuestas, zonas altas y pasos de cumbre. Este patrón es habitual en situaciones de alisios reforzados, frecuentes durante el invierno en Canarias.

Las lluvias aparecerán principalmente en las vertientes norte de las islas más montañosas. Serán, en la mayoría de los casos, débiles, aunque no se descarta que alcancen intensidad moderada de forma local y ocasional, especialmente durante la tarde. En el resto de zonas, predominarán los intervalos nubosos, con apertura de claros en algunos momentos del día.

En cuanto a las temperaturas, la previsión indica pocos cambios respecto a jornadas anteriores. No obstante, en las cumbres de Tenerife, La Palma y Gran Canaria podrían registrarse heladas débiles, con mayor incidencia en el entorno del Teide, donde no se descartan episodios algo más intensos.

Estado de la mar y condiciones en la costa

El viento del nordeste también se dejará notar en el ámbito marítimo. En las aguas del archipiélago se esperan vientos de fuerza 5 a 6, con picos puntuales de fuerza 7, lo que generará fuerte marejada o mar gruesa. A ello se suma un mar de fondo del norte con olas que podrían alcanzar los dos metros de altura.

Previsión por islas del tiempo para este miércoles en Canarias

Lanzarote y Fuerteventura

En las islas orientales se esperan intervalos nubosos, con posibilidad de alguna lluvia débil y puntual a primeras horas, especialmente en Lanzarote. A lo largo del día, el cielo tenderá a despejarse, quedando poco nuboso al final de la jornada.

Las temperaturas se mantendrán estables, con valores previstos de 15 grados de mínima y 20 de máxima tanto en Arrecife como en Puerto del Rosario. El viento soplará del nordeste, moderado, aunque con intervalos fuertes en zonas del interior, donde podrían registrarse rachas muy intensas de manera local.

Gran Canaria

En Gran Canaria, el tiempo será más inestable en el norte, donde predominarán los cielos cubiertos y se esperan lluvias débiles, puntualmente moderadas, sobre todo a partir de la tarde. En el resto de la isla habrá intervalos nubosos, con menos probabilidad de precipitaciones.

Las temperaturas no variarán y se situarán en torno a los 16 grados de mínima y 20 de máxima en Las Palmas de Gran Canaria. En las cumbres no se descartan heladas débiles. El viento será del nordeste, moderado a fuerte, con rachas muy intensas en las vertientes sureste y noroeste, así como en zonas altas.

Tenerife

Tenerife registrará un patrón similar. El norte de la isla presentará cielos nubosos o cubiertos, con lluvias ocasionales que podrán ser localmente moderadas. Durante la tarde se abrirán algunos claros. En el resto de vertientes, los intervalos nubosos aumentarán al final del día, especialmente en el este, donde podrían darse precipitaciones débiles.

Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 21 grados en Santa Cruz de Tenerife. En las cumbres centrales, se prevén heladas débiles, que podrían ser moderadas en el entorno del Teide. El viento del nordeste será intenso en zonas expuestas, con rachas muy fuertes.

La Gomera, La Palma y El Hierro

En La Gomera, La Palma y El Hierro, el norte será la zona más afectada por la nubosidad y las lluvias débiles. En La Palma, las precipitaciones también alcanzarán al este, mientras que el oeste tendrá intervalos nubosos.

Las temperaturas se mantendrán sin cambios significativos. Destacan las heladas débiles en las cumbres de La Palma y los valores más bajos en Valverde (El Hierro), donde se esperan mínimas de 11 grados y máximas de 14. El viento del nordeste soplará con fuerza en cumbres y vertientes expuestas, con rachas ocasionalmente muy fuertes.