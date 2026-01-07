Binter reactiva la ruta entre Almería y Canarias con vuelos desde 80 euros por trayecto

La aerolínea canaria Binter ha anunciado la reactivación de su ruta directa entre Almería y Canarias, una conexión muy demandada que estará operativa a partir del 31 de marzo de 2026. Para celebrarlo, la compañía ha lanzado una promoción especial que permitirá adquirir billetes desde 80 euros por trayecto, siempre que se compre ida y vuelta antes del 19 de enero.

Este relanzamiento forma parte de la estrategia de expansión nacional de Binter, que sigue apostando por conectar las Islas Canarias con destinos peninsulares mediante vuelos directos, eficientes y con valor añadido para el pasajero.

La ruta Almería - Canarias se operará en dos frecuencias semanales, concretamente los martes y sábados, facilitando así tanto escapadas de fin de semana como estancias más prolongadas en las islas.

Los vuelos tendrán como punto de enlace el Aeropuerto de Gran Canaria, desde donde los pasajeros podrán beneficiarse de las conexiones interinsulares gratuitas que ofrece Binter hacia cualquier otra isla del archipiélago. Esta facilidad convierte a esta ruta en una opción altamente atractiva para quienes desean desplazarse a Tenerife, LanzaroteFuerteventuraLa Palma o cualquier otro destino insular.

Promoción válida hasta el 19 de enero

La oferta especial lanzada por Binter estará disponible hasta el 19 de enero de 2026, y se aplica a vuelos programados entre el 31 de marzo y el 30 de junio del mismo año. Esta ventana incluye periodos clave como la Semana Santa y los puentes de mayo, lo que puede suponer una oportunidad interesante para viajeros vacacionales o de negocios.

Para acogerse a la tarifa promocional es necesario adquirir ida y vuelta, lo que también permite al viajero planificar con mayor previsión y beneficiarse de un mejor precio cerrado.