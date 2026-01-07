Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Asesinato Las Palmas de Gran CanariaAccidente mortal Gran CanariaVenezuelaTiempo en CanariasSra CarboneroUD Las PalmasLotería de El Niño
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

EEUU captura a Maduro, en directo | La Casa Blanca confirma que baraja el uso del Ejército entre sus "opciones" para hacerse con Groenlandia

Sánchez ve un "precedente muy peligroso" en la operación "ilegal" de Trump

Delcy Rodríguez asegura que ningún "agente externo" gobierna en Venezuela

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro (2-i) y su esposa, Cilia Flores (d).

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro (2-i) y su esposa, Cilia Flores (d). / Stringer / EFE

R. Gargoi / J. Quintana

Estados Unidos ha bombardeado varias zonas civiles y militares de Venezuela, incluida la capital Caracas, y ha capturado y trasladado fuera del país a su líder Nicolás Maduro, según ha confirmado el presidente estadounidense Donald Trump, que ha calificado de "exitoso" el ataque contra el país sudamericano

Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela y cómo lo está viviendo la comunidad venezolana residente en Canarias.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents