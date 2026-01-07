La Guardia Civil pone el foco en las guanteras de los conductores canarios: pueden retirar el carné de conducir si encuentran este objeto

La Guardia Civil de Tráfico se encarga de garantizar la seguridad vial de los conductores canarios y del resto de España y de reducir la siniestralidad en las carreteras. Para ellos, llevan a cabo campañas de vigilancia y emplean nuevas medidas de seguridad.

En estas inspecciones los agentes de tráfico no solo revisan la documentación y el estado del vehículo, sino que también comprueban qué los coches cumplan con la normativa establecida y lleven los objetos obligatorios. En el caso contrario, se enfrentan a graves sanciones económicas e incluso a la perdida de puntos del carné de conducir.

Esto es lo que debes llevar obligatoriamente

Todos los vehículos canarios deben contar con los elementos de circulación exigidos. Desde el 1 de enero, todos los conductores deben disponer de la baliza V16 conectada y homologada por la DGT, la cual sustituye a los triángulos de emergencia. Además, se recomienda colocarla en la guantera o en el lateral para que en caso de incidente durante la circulación el conductor pueda localizarla rápidamente y colocarla para alertar al resto de vehículos.

Además, es obligatorio lleva la documentación del coche y el permiso de circulación. Sin embargo, no es necesario contar con el comprobante del pago del seguro, ya que los agentes pueden obtener esa información a través de sus sistemas informáticos.

Un agente de la Guardia Civil le pide la documentación al conductor de un vehículo durante un control / Juan Manuel Serrano Arce - Europa Press - Archivo

Contar con la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) favorable también es una obligación para todos los conductores canarios. Consiste en un examen anual o bienal, si el coche tiene menos de 10 años, para asegurar que el vehículo está apto para circular con total seguridad. Según la normativa de la DGT, si las autoridades te pillan conduciendo sin haber pasad la ITV o con un informe suspendido, la sanción puede ascender hasta 500 euros, además de la posible inmovilización del automóvil.

¿Qué objetos no se pueden llevar en los vehículos?

Las principales sanciones llegan con los objetos que no se puede llevar en el vehículo sin autorización. La Guardia Civil puede sancionar gravemente a los conductores que porten objetos considerados peligrosos, aunque estos se encuentren en la guantera o maletero.

La DGT advierte que está prohibido transportar armas, sustancias inflamables o explosivas, animales mal transportados y herramientas que se consideren peligrosos para la conducción. Además, estos controles también vigilan herramientas relacionadas con la caza ilegal o vigilancia no autorizada, así como cámaras ocultas, dispositivos de interceptación de comunicaciones o gafas térmicas, que pueden usarse para observar personas o animales a larga distancia sin permiso.

Incumplir estás normas puede acarrear sanciones graves, e incluso la perdida del carné de conducir.

Consejo de la Guardia Civil

Las autoridades son claras y recomiendan ser previsores, por ello hay que revisar el vehículo antes de salir a la carretera para evitar disgustos innecesarios. Tanto un objeto olvidado como una mala revisión de la documentación del automóvil pueden acarrear sanciones económicas entre los conductores.