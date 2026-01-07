La Hipoteca Joven se amplía a familias sin límite de edad por la crisis habitacional

La Hipoteca Joven amplía su cobertura y no solo abarcará a la población hasta los 40 años, sino que también el Gobierno regional pretende ofrecer respaldo hipotecario para acceder a la primera vivienda en propiedad a familias con menores a cargo sin límite de edad. El nuevo decreto que regulará esta medida ofrece una nueva línea de garantías denominada Mi Primera Vivienda, programa que busca beneficiar a aquellas unidades familiares con menores, centrándose especialmente en las familias monoparentales y numerosas que, al margen de la edad del progenitor, tienen serios problemas para adquirir su primera vivienda por el encarecimiento del mercado inmobiliario, la escasez de oferta y las dificultades económicas. A estos grupos sociales también se les facilitará un aval por parte de la Comunidad Autónoma con las entidades financieras que se acojan a esta iniciativa mediante un convenio.

El decreto que regula el programa Hipoteca Joven-Mi Primera Vivienda se encuentra en consulta pública tras la realizada en abril de 2025. Tras aquel periodo y con las aportaciones realizadas se detectó la necesidad de reorientar el programa ante las dificultades de compra una vivienda más allá de los 35 años, que era el límite de edad del programa Hipoteca Joven en anteriores legislaturas. Por ello se ha ampliado la cobertura hasta los 40 años y a las familias con menores a cargo sin límite de edad. Las conclusiones de la primera audiencia pública de la medida son claras: la baja capacidad de ahorro dificulta en gran medida el acceso a una vivienda en régimen de propiedad, por lo que las principales propuestas se centran en la ampliación de la edad de las personas beneficiarias y que se suba el límite del valor de la vivienda a adquirir.

En el informe previo para justificar la necesidad del decreto se hace especial hincapié en las desigualdades existentes a la hora de comprar una vivienda por parte de las familias monoparentales, en las que hay una mayor incidencia del desempleo, la pobreza y la precariedad laboral. Según el INE este tipo de núcleo familiar lo encabezan las mujeres en un 81%.

Precio máximo

Además de incrementar el límite de edad e introducir a otros grupos sociales, el Ejecutivo sube el precio máximo de la vivienda a adquirir para ser avalista de la operación. «El precio de adquisición de la vivienda, sin los gastos y tributos inherentes a la adquisición, será igual o inferior a 250.000 euros. Dicho precio de adquisición deberá incluir las plazas de aparcamiento, trastero o cualquier otro anexo que la vivienda lleve aparejado», recoge el proyecto de decreto que se encuentra en consulta pública. Asimismo las viviendas pueden ser de nueva construcción o viviendas de segunda o posterior transmisión, libres o de protección pública de promoción privada o también de autoconstrucción. En todos los casos su superficie útil no puede superar los 120 metros cuadros, excluidos los anejos con que puedan contar. No se puedan acoger a este programa las viviendas protegidas de promoción pública.

El decreto que regula el programa evidencia la necesidad de llegar a familias numerosas y monoparentales

El actual Gobierno ha reactivado la Hipoteca Joven dándole un nuevo impulso y nuevas normas tras los problemas que tuvo este programa en el pasado. A principios de los 2000 el Gobierno canario puso en marcha esta iniciativa pero la crisis económica de 2008, los drásticos recortes presupuestarios y el estallido de la burbuja inmobiliaria dejaron a cientos de jóvenes sin los fondos que les había prometido el Ejecutivo pese a que estaban aprobados. Fueron cerca de 2.000 los canarios de entre 25 y 35 años que adquirieron sus casas entre 2009 y 2012 apelando al programa presupuestario Hipoteca Joven, que establecía subvenciones de entre 1.500 y 12.000 euros con ese fin. Lo que sucedió posteriormente dejó sin el dinero prometido a varios cientos de jóvenes, algunos de los cuales nunca llegaron a recibir los fondos comprometidos.

En el nuevo decreto se da opción a acceder a esta línea de avales no solo a las personas que posean la nacionalidad española, sino también de los Estados miembros de la Unión Europea o de países terceros de fuera de la UE siempre que cuenten con residencia legal en España. Además de familias numerosas y monoparentales tampoco tendrán límite de edad los solicitantes que tengan descendencia por nacimiento o adopción en el año natural de la solicitud ante la entidad financiera que haya suscrito convenio con la Comunidad Autónoma para acogerse a este programa.

Según establece el proyecto de decreto «cada aval constituido en la entidad financiera cubrirá los impagos de cuotas de principal que se produzcan durante los primeros 10 años del préstamo hipotecario, con independencia en su caso de los plazos de carencia que se hayan acordado con las personas prestatarias y de que el plazo de vencimiento del crédito hipotecario fuese mayor a diez años», lo que amplía el horizonte temporal para las familias que se acojan.