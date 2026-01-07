KIA EV3, galardonado con el premio: ‘MEJOR COCHE DE CANARIAS-2026’

El KIA EV3, importado para Canarias por Astara Canarias y distribuido en el Archipiélago por los concesionarios de ARIMOTOR-KIA, ha sido galardonado como el premio “MEJOR COCHE DE CANARIAS-2026”, en su VIGÉSIMA PRIMERA (21) edición, al ser el automóvil más votado por los 8 miembros del jurado, compuestos por especialistas de la información del motor en Canarias, siendo éstos componentes de APEMOC (Asociación de Periodistas del Motor de Canarias), contando con la colaboración de FREDICA (Federación Regional de Importadores y Concesionarios de Automóviles de Canarias).

El Kia EV3 está dotado de innovadora tecnología que establece nuevos estándares en el segmento de los SUV eléctricos compactos. Un exterior atrevido y vanguardista con un interior innovador y práctico que maximiza el espacio, la funcionalidad y el confort. La mayor autonomía de su clase: 600 km. Carga de la batería del 10 al 80 % en 31 minutos. Kia AI Assistant, Premium Streaming, sistemas avanzados de asistencia a la conducción y actualizaciones remotas Over-the-Air para una experiencia de utilización óptima. El EV3 facilitará el acceso a los vehículos eléctricos y acelerará la transición de Kia para convertirse en un proveedor de soluciones de movilidad sostenibles. Su precio parte de los 23.000 euros.

La suma de los votos emitidos por los miembros del jurado ha proclamado ganador del prestigioso premio al nuevo KIA EV3, correspondiendo la segunda y tercera posición para el Renault 4 E-Tech y BYD Dolphin Surf, respectivamente, coches dignos aspirantes en una votación muy ajustada. Los cinco coches que aspiraban al preciado galardón han sido merecedores del premio por su innovación tecnológica y por su calidad como automóviles de vanguardia.

El premio que acredita al KIA EV3 como vencedor de la XXI Edición del premio será entregado durante el próximo mes de enero-febrero de 2026, en Las Palmas de Gran Canaria, en día y hora, que se dará a conocer con la suficiente antelación, siguiendo la tradición de entregar el galardón en alternancia con las capitales de provincia (Las Palmas y Tenerife).

El trofeo a la marca ganadora lo aporta la Federación Regional de Importadores y Concesionarios de Automóviles de Canarias ‘FREDICA’, que contribuye con su colaboración a la realización del premio.

Los coches ganadores en las ediciones anteriores han sido: el Fiat Grande Punto (2006), Peugeot 207 (2007), Kia Cee’d (2008), Volkswagen Scirocco (2009), Opel Astra (2010), Nissan Juke (2011 y 2020), Audi Q3 (2012), Peugeot 208 (2013), Seat León (2014), Nissan Pulsar (2015), Renault Kadjar (2016), Nissan Micra (2017), Seat Arona (2018), Nissan LEAF (2019), Ford Kuga (2021) y Nissan Qashqai Mild Hybrid (2022), Renault Austral (2023), BYD Dolphin (2024), Dacia Duster (2025), a los que se une en 2026 el KIA EV3.

El recuento de votos y acta correspondiente se llevó a cabo a las 16:30 horas del 7 de enero del presente año en Las Palmas de Gran Canaria, actuando como presidente de APEMOC José Manuel Suárez y como vicepresidente Francisco Fariña, vice-presidente de APEMOC, quienes estuvieron acompañados del coordinador del galardón y secretario de APEMOC, Juan González, en presencia de Rafael Pombriego, presidente de FREDICA, que actúa como secretario.

Miembros del Jurado

El jurado del premio ‘Mejor Coche de Canarias’ está compuesto por los informadores del motor: José Manuel Suárez (TVE-C), Francisco Fariña (Productor Delegado de la TVCanaria), Juan González (La Provincia-Diario de Las Palmas y www.motoractualidad.es), Álvaro Díaz (www.motorchicharrero.com y www.canariasAutoMoto.com), Juan Carlos De Felipe (Canarias 7 y www.motoraldia7.com), Domingo González (www.motoractualidad.es), Teodoro Vega (Radio Faycán), Cipriano García (Canal 4 TV y Kronometro Cero-radio).

El galardón de ‘Mejor Coche de Canarias’, tiene carácter anual y trata de premiar y distinguir al automóvil que reúne unas condiciones óptimas para el ciudadano del archipiélago, valorándose los capítulos de Seguridad Activa y Pasiva, Acabados y Materiales reciclables, Diseño, Confort, Equipamiento, Tecnología innovadora, Valores Ecológicos, Incorporación de la tecnología eléctrica e híbrida, Costes de Mantenimiento, relación Calidad/Precio, el Momento Marca y la calidad del servicio de atención al cliente y post venta, que ofrece el Importador o Concesionario que distribuye la marca en el archipiélago.

KIA EV3, al detalle

Kia ha equipado el EV3 con un conjunto integral de funciones de conectividad y entretenimiento. La mayoría de ellas están concebidas para disfrutarlas de forma segura mientras el vehículo está en movimiento. Otras pueden experimentarse exclusivamente cuando el coche está parado y se selecciona el modo Park.

Con la integración de la inteligencia artificial generativa, el asistente de voz de Kia es ahora aún más eficiente. Capta contextos complejos a través de la comprensión del lenguaje natural, lo que le permite conversar de forma fluida con los usuarios. El asistente de IA puede ayudar a planificar viajes y guiar a los clientes para que disfruten al máximo de las funciones del vehículo, como el entretenimiento y la búsqueda de información.

La tecnología de los sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS) del vehículo incluye el Control eléctrico de vectorización dinámica de par (eDTVC) para garantizar que el EV3 transfiera su potencia a la carretera de forma suave y estable. La Asistencia para evitar colisiones frontales, la Asistencia de seguimiento del carril, la Asistencia para conducción en carretera y el Asistente para evitar colisiones traseras al aparcar proporcionan ayuda adicional y tranquilidad a los conductores en cada trayecto.

Con el Sistema de estacionamiento remoto con llave de Kia, los propietarios pueden maniobrar el EV3 con confianza y seguridad para entrar y salir de espacios reducidos, sin necesidad de estar en el vehículo. Aportando más valor al sector de los SUV compactos eléctricos, el Head-up Display (HUD) de 12 pulgadas proyecta información en el parabrisas para minimizar las distracciones del conductor.

El EV3 es el primer modelo equipado con la nueva tecnología de frenado regenerativo i-Pedal 3.0 de Kia, que permite al conductor ajustar el nivel de retención según sus preferencias. Esto hace posible la conducción con un solo pedal. Al maximizar la eficiencia energética y reducir notablemente la fatiga en los trayectos largos, puede recorrer más distancia con una carga, haciendo el viaje más atractivo, agradable y confortable.

Con el EV3, Kia es el primer fabricante que introduce la carga desde el vehículo (V2L) en el segmento de los SUV compactos. Ofrece a los ocupantes la libertad y flexibilidad para alimentar dispositivos externos como ordenadores portátiles, pequeños frigoríficos, cafeteras o secadores de pelo. Con la Digital Key 2.0 de Kia, pueden evitar la molestia de llevar encima llaves físicas. Es posible desbloquear y arrancar el EV3 solo con su smartphone o smartwatch, así como compartir cómodamente el vehículo con otras personas.

El EV3 ha obtenido 5 estrellas Euro NCAP, destacando especialmente en seguridad activa con un completo paquete ADAS.

El EV3 ofrece dos baterías:

Estándar: 400 km

Extendida: homologada hasta 583 km (y más de 700 km en uso urbano)

El consumo real permite entre 500 y 600 km en condiciones mixtas.

La carga rápida del 10 al 80 % se realiza en 30 minutos con cargadores de 130 kW.