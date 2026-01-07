Adiós a los dos millones del Gordo del Niño: los canarios que lo hayan ganado no recibirán el premio íntegro por culpa de Hacienda

Cientos de canarios afortunados siguen celebrando el Gordo de la Lotería del Niño que cayó ayer en varias ciudades del Archipiélago. El primer sorteo extraordinario de 2026 ha repartido varios millones de euros en Canarias, convirtiéndose en un auténtico regalo de Reyes para muchos hogares, que han arrancado el año con una gran dosis de ilusión y un pellizco que les ayudará a llevar los gastos anuales.

El número 06703 ha sido el gran protagonista de este 6 de enero, llevando la suerte a quienes tenían este décimo en Gran Canaria y Tenerife.

En total, la Lotería del Niño ha dejado cerca de cinco millones de euros en Canarias. En Tenerife se vendieron 20 décimos premiados, que han repartido cuatro millones de euros, mientras que en Gran Canaria el premio ha alcanzado los 800.000 euros.

La Lotería del Niño reparte 770 millones de euros en premios

Aunque este sorteo reparte premios inferiores a los de la Lotería de Navidad, el Gordo del Niño sigue siendo muy atractivo, con 200.000 euros por décimo, frente a los 400.000 euros que reparte el sorteo del 22 de diciembre, una cantidad más que suficiente para hacer grandes proyectos este 2026.

El Sorteo Extraordinario del Niño reparte en total 770 millones de euros con los siguientes premios:

Primer Premio: Número 06703, premiado con 2 millones por serie o 200.000 euros al décimo.

En el Sorteo del Niño también se incluyen reintegros y los premios a dos, tres y cuatro terminaciones.

Hacienda te quita dinero del gordo del Niño

Desde 2013, los premios de la Lotería están sujetos a una fiscalidad específica que obliga a aplicar una retención del 20 % sobre la parte del premio que supere los 40.000 euros. Hasta ese umbral, los ganadores no pagan impuestos, pero a partir de esa cantidad la Agencia Tributaria también se queda con una parte del premio, reduciendo el importe final que llega al bolsillo de los afortunados.

El Sorteo del Niño no es una excepción a esta norma y es uno de los sorteos en los que Hacienda también gana. Los canarios que hayan obtenido el primer o el segundo premio verán aplicadas retenciones fiscales en el cobro final, por lo que no percibirán íntegramente la cantidad anunciada.

Premios de la Lotería del Niño al décimo tras la retención de Hacienda

Primer Premio (Gordo del Niño): 200.000 € → 168.000 € → 32.000 € para Hacienda

200.000 € → 168.000 € → 32.000 € para Hacienda Segundo Premio: 75.000 € → 68.000 € → 7.000 € para Hacienda

75.000 € → 68.000 € → 7.000 € para Hacienda Tercer Premio: 25.000 € → 25.000 € → 0 € para Hacienda

A diferencia de lo que ocurre en la Lotería de Navidad, el tercer premio está exento de retenciones. A esto se suman los premios menores: terminaciones, aproximaciones, pedreas y reintegros, que tampoco sufren retenciones del fisco.

Los canarios que compartan un décimo premiado deben declarar individualmente la parte del premio que les corresponda, tributando cada uno según el límite establecido de forma particular.

Por eso, en cada sorteo, tanto los ganadores como Hacienda celebran los premios de Loterías y Apuestas del Estado.