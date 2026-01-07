La Policía Nacional avisa a todos los canarios estas rebajas: cuidado con esta estafa tan común

Con la llegada de las rebajas las estafas aumenta, los consumidores buscan conseguir los artículos a precios inmejorables y ahí es cuando los ciberdelincuentes entran en acción. Mucos usuarios han perdido grandes cantidades económicas por caer en la tentación de comprar artículos excesivamente caros a precios únicos.

La Policía Nacional advierte a través de sus redes sociales a todos los consumidores sobre los posibles fraudes durante la época de rebajas

El auge de las estafas durante las rebajas

Las rebajas traen consigo el aumento de compras online para no quedarse sin los descuentos más esperados tras las navidades. Los ciberdelincuentes utilizan este auge y las prisas por aprovechar las máximas ofertas posibles para engañar a sus víctimas.

Este fraude es común encontrarlo en las plataformas de compraventa de segunda mano como son Vinted o Wallapop, especialmente cuando se trata de artículos tecnológicos como móviles y ordenadores.

¿En qué consiste el `timo de la patata´?

En el vídeo publicado el agente de la Policía Nacional se ha encargado de explicar a los ciudadanos en qué consiste la estafa del `timo de la patata´. El comprado adquiero por Internet un producto de gran valor como puede ser un teléfono móvil, pero cuando recibe el paquete se encuentra con la sorpresa de que en el interior del paquete recibido no está el pedido realizado, sino una patata.

El estafador tras recibir el pago del producto se queda con el dinero y envía a la víctima un producto incomparable y de menor valor.

Por ello, se aconseja a los canarios que anden con cuidado durante el periodo de las rebajas porque es muy fácil caer en un fraude de este tipo al encontrar grandes chollos.

El aviso es claro

La Policía Nacional lanza una serie de recomendaciones para que los consumidores no caigan en la trampa:

Revisar las valoraciones del vendedor antes de comprar el artículo.

antes de comprar el artículo. Desconfiar de los precios excesivamente bajos , suelen ser un fraude.

, suelen ser un fraude. Nunca continuar la negociación fuera de la plataforma oficial .

. Utilizar siempre métodos de pago seguros.

"Si has sido víctima de una estafa repórtalo a la plataforma y denúncialo a la Policía", concluye el agente