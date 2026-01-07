El truco para que los trabajadores canarios tengan más vacaciones en 2026: así puedes tener 40 días de descanso pidiendo solo 12

Los trabajadores canarios podrán disfrutar de hasta 40 días consecutivos de descanso en 2026 si eligen sus días libres siguiendo esta estrategia. La combinación de festivos nacionales, autonómicos y locales permite que, pidiendo solo 13 días de vacaciones, sea posible acumular más de un mes sin trabajar. Quienes aprovechen esta fórmula rentabilizarán al máximo sus días de descanso, aunque el resultado final puede variar según la isla y sus festivos propios, lo que transforma el calendario laboral en más o menos días libres en algunos casos.

Todo el personal de las empresas buscan disfrutar del mayor número posible de vacaciones sin perder derechos ni infringir la ley. Ahora, esto es posible gracias a un método sencillo y completamente legal, que permite ampliar los días reales de descanso simplemente eligiendo bien el calendario, siempre que tu jefe lo autorice. Un truco cada vez más utilizado que convierte pocos días de vacaciones en mucho más tiempo libre.

El Estatuto de los Trabajadores contempla menos días de vacaciones

En España, los trabajadores tienen derecho a 2,5 días naturales de vacaciones por cada mes trabajado, lo que equivale aproximadamente a 1,8 días laborables, sin contar domingos ni festivos. Tal y como recoge el Estatuto de los Trabajadores, el mínimo legal es de 30 días naturales o 23 días laborables al año. No obstante, muchos convenios colectivos amplían este derecho, ofreciendo más días de descanso en función del sector, la actividad laboral, el trabajo en festivos u otros factores específicos.

Pide estos días para tener hasta 40 días libres

Planificar las vacaciones bien es muy rentable. Gracias al calendario laboral de este año, unido al número de festivos locales e insulares, permite a miles de trabajadores multiplicar sus días libres si saben elegir bien cuándo pedir vacaciones. En algunos municipios, especialmente durante el Carnaval, el verano y el otoño, bastará con solicitar pocos días para disfrutar de largas escapadas.

El primer paso para ampliar tu calendario de descanso está en fijarse en los festivos nacionales. Solicitar días libres pegados a fines de semana permite enlazar varios días consecutivos sin gastar apenas vacaciones. Por ejemplo, en la próxima Navidad es posible disfrutar de casi dos semanas seguidas de descanso pidiendo únicamente cuatro días, una fórmula sencilla y totalmente legal para multiplicar el tiempo libre.

Gracias al Carnaval podrás tener hasta cinco días libres

Uno de los grandes atractivos del calendario laboral es el martes de Carnaval, 17 de febrero, elegido como festivo local por 46 municipios del Archipiélago, entre ellos Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, Arrecife, Arona, Granadilla de Abona, Telde, Teror o Puerto del Rosario. Al caer en martes, este festivo permite pedir solo el lunes 16 y el miércoles 18 para disfrutar de cinco días libres seguidos, una de las combinaciones más atractivas del año.

En estas ciudades, el Carnaval vuelve a convertirse en una oportunidad para alargar descansos en febrero. Además, en Tenerife se suma el 3 de febrero, festivo insular por la Virgen de Candelaria, que permite enlazar varios días libres a principios de mes con solo una o dos jornadas de vacaciones.

En verano, los festivos locales alargan agosto y septiembre

El verano de 2026 llega cargado de opciones. En Gran Canaria, el martes 8 de septiembre (Nuestra Señora del Pino), festivo insular, se combina con numerosos festivos locales en septiembre en municipios como La Aldea, TejedaSanta María de Guía o Vega de San Mateo, facilitando semanas casi completas de descanso pidiendo pocos días.

En La Palma, el miércoles 5 de agosto (Nuestra Señora de Las Nieves) permite alargar las vacaciones estivales con dos jornadas pedidas para tener 5 libres. Además, en Lanzarote, el martes 15 de septiembre (Nuestra Señora de Los Volcanes), permite que cogiendo el lunes anterior, enganches cuatro días libres.

Otoño con más días libres de lo habitual

El otoño también deja combinaciones muy favorables. En La Gomera, el martes 6 de octubre (Nuestra Señora de Guadalupe), permite tener 4 días solicitando uno libre. A este se suman numerosos municipios con fiestas locales en septiembre y octubre, con los que se pueden crear puentes largos con apenas dos o tres días de vacaciones.

Guía para tener 40 días libres en Canarias con hasta 18 pedidos

Enero 2026: el año empezó con un gran bloque

Festivos:

Jueves 1 de enero: Año Nuevo (nacional)

Año Nuevo (nacional) Martes 6 de enero: Reyes (nacional)

Días que deberías haber pedido:

Viernes 2

Lunes 5

Seis días libres seguidos, del 1 al 6 de enero, pidiendo solo 2 días de vacaciones.

Febrero 2026: empiezan los festivos locales y el Carnaval 2026

Festivos:

Martes 17 de febrero: Martes de Carnaval (festivo local en 46 municipios)

Martes de Carnaval (festivo local en 46 municipios) Martes 3 de febrero: Virgen de Candelaria (Tenerife)

Virgen de Candelaria (Tenerife) Jueves 19 de febrero: Jueves de Carnaval en algunos municipios

Días que conviene pedir:

Lunes 16

Miércoles 18

Jueves 19 y viernes 20, si no son festivos en tu municipio

Tendrás 9 días libres seguidos, del 14 al 22 de febrero, pidiendo 4 días de vacaciones.

Opción en Tenerife con la Virgen de Candelaria. Días que conviene pedir:

Abril 2026: la Semana Santa permite tener muchos días de vacaciones

Festivos:

Jueves 2 de abril: Jueves Santo (autonómico)

Jueves Santo (autonómico) Viernes 3 de abril: Viernes Santo (nacional)

Días que conviene pedir:

Lunes 30 y martes 31 de marzo

Miércoles 1 de abril

Tendrás 9 días libres seguidos, del 28 de marzo al 5 de abril, pidiendo 3 días de vacaciones.

Mayo 2026: El puente largo de Canarias

Festivos:

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador (nacional)

Día del Trabajador (nacional) Lunes 4 de mayo: Día de la Cruz (festivo en Tenerife y Santa Cruz)

Días que conviene pedir:

Martes 5

Miércoles 6

Jueves 7

Viernes 8

Gracias a estos días de vacaciones, conseguirás 10 días libres seguidos, del 1 al 10 de mayo, pidiendo 4 días de vacaciones.

Junio 2026: San Juan y Corpus

Festivos:

Miércoles 24 de junio: San Juan, festivo local en muchos municipios

San Juan, festivo local en muchos municipios Jueves 11 de junio: Corpus Christi en La Orotava

Corpus Christi en La Orotava Lunes 1 de junio: festivo local en Los Realejos

Ejemplo con San Juan. Días que conviene pedir:

Lunes 22

Martes 23

Jueves 25

Viernes 26

Tendrás 9 días libres seguidos pidiendo 4 días de vacaciones.

Julio y agosto 2026: no pierdas días de vacaciones aprovechando estas fiestas

Festivos insulares:

5 de julio: El Hierro, Bajada de la Virgen de los Reyes

El Hierro, Bajada de la Virgen de los Reyes 5 de agosto: La Palma, Nuestra Señora de Las Nieves

Pidiendo la semana completa en la que cae el festivo, se pueden convertir 5 días de vacaciones en 9 o 10 días libres, ideal para vacaciones largas sin consumir demasiado cupo.

Septiembre 2026: El mes con más combinaciones

Festivos insulares:

8 de septiembre: Gran Canaria, Nuestra Señora del Pino

Gran Canaria, Nuestra Señora del Pino 15 de septiembre: Lanzarote y La Graciosa, Nuestra Señora de Los Volcanes

Lanzarote y La Graciosa, Nuestra Señora de Los Volcanes 19 de septiembre: Fuerteventura, Nuestra Señora de la Peña

En este caso tienes dos opciones: la primera es pedir el lunes anterior a los martes 8 y 15 de septiembre, para enganchar cuatro días seguidos; la otra es tener las vacaciones de lunes a viernes en la semana del festivo insular correspondiente.

El resultado es tener 9 días libres seguidos pidiendo 4 o 5 días de vacaciones, según el calendario laboral de cada isla.

Octubre 2026: Puentes locales e insulares

Festivo insular:

6 de octubre: La Gomera, Nuestra Señora de Guadalupe

En muchos municipios hay además fiestas locales durante octubre, lo que permite crear puentes de entre 5 y 7 días pidiendo solo 2 o 3 días de vacaciones.

Diciembre 2026: El gran cierre del año

Festivos:

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción (nacional)

Inmaculada Concepción (nacional) Viernes 25 de diciembre: Navidad (nacional)

Durante el puente de la Inmaculada, puedes pedir el lunes 7 de diciembre para poder irte de vacaciones y ver las luces de navidad y mercadillos navideños de Europa. Además, si aún te quedan días libres, puedes solicitar también el resto de jornadas de la semana para obtener 9 días libres seguidos, del 5 al 13 de diciembre, pidiendo 4 días de vacaciones.

Además, en Navidad puedes cogerte los días 28, 29, 30 y 31 de diciembre para conseguir 10 días libres seguidos para despedir el año.

Gracias a este truco, podrás tener 40 días reales de descanso con entre 15 y 18 jornadas laborales solicitadas. Recuerda que estas vacaciones variarán en función de los festivos locales e insulares, y siempre teniendo en cuenta tu convenio laboral.