Qué hacer si te detienen: un abogado canario detalla las claves legales

Saber qué hacer si te detienen puede ser clave para proteger tus derechos del detenido y evitar una detención ilegal. Así lo advierte el abogado Sergio Choolani, quien ofrece una guía clara sobre cómo actuar ante una detención policial en España, respetando las garantías constitucionales.

Choolani comienza recordando uno de los principios básicos recogidos en la Constitución española: el derecho a no declarar contra uno mismo. “Si desafortunadamente nos vemos en una situación en la que somos detenidos, es fundamental saber qué no decir”, subraya. En este sentido, insiste en que cualquier persona tiene derecho a guardar silencio y a no confesarse culpable. Además, recalca que no existe obligación alguna de prestar declaración hasta estar en presencia de un abogado que ejerza la defensa del detenido.

Los derechos legales de un detenido

No obstante, el letrado aclara que este derecho al silencio no exime de todas las obligaciones. “Sí estamos obligados a colaborar en el sentido de identificarnos”, explica. Facilitar los datos personales es necesario para que los agentes puedan saber a quién se refieren y tramitar correctamente la actuación policial. Este deber de identificación convive, según Choolani, con el resto de garantías constitucionales.

Otro aspecto clave que destaca el abogado es la obligación de la policía de informar al detenido. Los agentes deben explicar “de manera clara, sencilla y comprensible” los motivos de la detención. Esta información resulta esencial para que la persona afectada pueda valorar si la actuación policial es ajustada a derecho o, por el contrario, injusta o ilegal, y actuar en consecuencia.

En este punto, Choolani pone el foco en una herramienta jurídica poco conocida por la ciudadanía: el habeas corpus. “Aunque suene a un hechizo de Harry Potter, es un mecanismo muy importante”, señala. A través de este procedimiento, el detenido puede solicitar que su situación sea puesta en conocimiento de un juez, quien deberá valorar si la detención es legal. En caso de que no lo sea, el juez puede ordenar la inmediata puesta en libertad.

El abogado recuerda además un límite temporal fundamental: la duración máxima de la detención. Según la Constitución, la policía no puede mantener a una persona detenida más de 72 horas. “Es un plazo que bajo ningún concepto pueden superar”, advierte Choolani. Si este límite se rebasa sin que el detenido haya sido puesto en libertad o a disposición judicial, también cabe recurrir al habeas corpus.

Con estas explicaciones, Sergio Choolani busca acercar el conocimiento jurídico básico a la ciudadanía y fomentar que las personas conozcan y ejerzan sus derechos fundamentales en situaciones especialmente delicadas como una detención policial.