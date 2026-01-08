Abre la inscripción para la 8ª edición del Curso de Sumiller del Campus del Vino de Canarias
Las clases arrancan en febrero de 2026 en la sede del Consejo Regulador de Ycoden Daute Isora y se extenderán durante seis meses
El Campus del Vino de Canarias vuelve a abrir sus puertas. Las Denominaciones de Origen Ycoden Daute Isora e Islas Canarias – Canary Wine han anunciado el inicio de la octava edición de su Curso Profesional de Sumiller, una formación ya consolidada como referente en el Archipiélago y especialmente dirigida a quienes deseen profesionalizarse en el mundo de la sumillería.
Las clases comenzarán en febrero de 2026 y tendrán lugar de forma íntegramente presencial en la sede del Consejo Regulador. Durante seis meses, el alumnado se formará en un programa que combina teoría y práctica para ofrecer una visión completa y actualizada del sector vitivinícola, con especial atención a los vinos del archipiélago.
Formación técnica y visión global del vino
El curso se desarrollará los lunes de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 horas, y los martes de 9:00 a 13:00 horas, con un total de 275 horas lectivas. El contenido incluye materias clave como Viticultura, Enología, geografía vitivinícola (de Canarias, España y del mundo), análisis sensorial y gestión de bodega, además de sesiones dedicadas a productos complementarios como aceites, cafés, cervezas, vermut, licores, aguas, quesos, mieles o tabaco puro.
Además de los aspectos técnicos, el programa aborda en profundidad las funciones del sumiller, su perfil profesional, el servicio de sala y la gestión de carta y bodega, formando así profesionales versátiles y altamente cualificados.
Un claustro con nombres de prestigio
El profesorado de esta edición reúne a figuras destacadas del ámbito regional, nacional e internacional, entre las que se encuentran Paco del Castillo, Juancho Asenjo, Joaquín Gálvez, Javier Gila, Enrique Flores, Hugo Pérez del Valle, Juan Jesús Méndez, Rasa Strankauskaite, entre otros muchos especialistas de referencia en enología, sumillería y análisis sensorial.
Apuesta por la excelencia en el vino canario
Esta iniciativa formativa se enmarca en el compromiso firme de las Denominaciones de Origen Ycoden Daute Isora e Islas Canarias con el impulso del sector vitivinícola local y la difusión de la cultura del vino canario. Canary Wine no solo representa una marca colectiva, sino también un proyecto cultural, histórico y económico que contribuye a preservar la singularidad del paisaje vitivinícola del archipiélago.
Las personas interesadas pueden consultar toda la información y realizar su inscripción a través de la web oficial del Consejo Regulador.
- Actualización de las alertas en Canarias: la lluvia caerá en mayor cantidad y durante más tiempo
- El 06703, primer premio de la Lotería del Niño, cae en Gran Canaria y Tenerife
- Yolanda Díaz lo confirma: los trabajadores canarios tendrán más días de permisos retribuidos por defunción en 2026
- La Primitiva deja más de 400.000 euros en Canarias
- Parece un cuento de hadas, pero es un pueblo de Canarias: este es el municipio del archipiélago que tiene la mejor iluminación Navideña de España
- La Aemet avisa de lluvias persistentes y heladas para el Día de Reyes en Canarias en estas islas
- Los trabajadores canarios tendrán 40 días de vacaciones en 2026: este es el truco para pasar de los 22 días del Estatuto de los trabajadores a tener más de un mes
- Buenas noticias para los padres de Canarias: el Gobierno anucia una prestación universal de 200 euros hasta que los hijos cumplan 18 años