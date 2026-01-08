Abre la inscripción para la 8ª edición del Curso de Sumiller del Campus del Vino de Canarias

El Campus del Vino de Canarias vuelve a abrir sus puertas. Las Denominaciones de Origen Ycoden Daute Isora e Islas Canarias – Canary Wine han anunciado el inicio de la octava edición de su Curso Profesional de Sumiller, una formación ya consolidada como referente en el Archipiélago y especialmente dirigida a quienes deseen profesionalizarse en el mundo de la sumillería.

Las clases comenzarán en febrero de 2026 y tendrán lugar de forma íntegramente presencial en la sede del Consejo Regulador. Durante seis meses, el alumnado se formará en un programa que combina teoría y práctica para ofrecer una visión completa y actualizada del sector vitivinícola, con especial atención a los vinos del archipiélago.

Formación técnica y visión global del vino

El curso se desarrollará los lunes de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 horas, y los martes de 9:00 a 13:00 horas, con un total de 275 horas lectivas. El contenido incluye materias clave como Viticultura, Enología, geografía vitivinícola (de Canarias, España y del mundo), análisis sensorial y gestión de bodega, además de sesiones dedicadas a productos complementarios como aceites, cafés, cervezas, vermut, licores, aguas, quesos, mieles o tabaco puro.

8ª edición del Curso de Sumiller del Campus del Vino de Canarias / LP/DLP

Además de los aspectos técnicos, el programa aborda en profundidad las funciones del sumiller, su perfil profesional, el servicio de sala y la gestión de carta y bodega, formando así profesionales versátiles y altamente cualificados.

cartel 8ª Promoción Curso Sumiller / LP/DLP

Un claustro con nombres de prestigio

El profesorado de esta edición reúne a figuras destacadas del ámbito regional, nacional e internacional, entre las que se encuentran Paco del Castillo, Juancho Asenjo, Joaquín Gálvez, Javier Gila, Enrique Flores, Hugo Pérez del Valle, Juan Jesús Méndez, Rasa Strankauskaite, entre otros muchos especialistas de referencia en enología, sumillería y análisis sensorial.

Apuesta por la excelencia en el vino canario

Esta iniciativa formativa se enmarca en el compromiso firme de las Denominaciones de Origen Ycoden Daute Isora e Islas Canarias con el impulso del sector vitivinícola local y la difusión de la cultura del vino canario. Canary Wine no solo representa una marca colectiva, sino también un proyecto cultural, histórico y económico que contribuye a preservar la singularidad del paisaje vitivinícola del archipiélago.

Las personas interesadas pueden consultar toda la información y realizar su inscripción a través de la web oficial del Consejo Regulador.