La Aemet pronostica qué islas tendrán calima este viernes en Canarias

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha pronosticado para este viernes en Canarias probable calima ligera en la provincia oriental durante la primera mitad del día y temperaturas con pocos cambios, así como viento moderado de componente este, que soplará con intervalos de fuerte en cumbres centrales de Tenerife.

En las islas orientales y Tenerife, se espera un predominio de cielos poco nubosos, que tenderán a intervalos en el norte y este a últimas horas. En el resto de islas, poco nuboso o intervalos, salvo en La Palma, donde se prevé que esté nuboso en el norte y este, con probables precipitaciones débiles durante la madrugada.

También pronostica heladas débiles o localmente moderadas en cumbres centrales de Tenerife, que no se descartan en las cumbres de La Palma y Gran Canaria.

En cuanto a las condiciones del mar, prevé viento del este o noreste de fuerza 3 a 6, marejada o fuerte marejada y mar de fondo del norte o noreste de 1 a 2 metros que irá disminuyendo, así como aguaceros por la noche al norte en aguas costeras de La Palma, informa Efe.

Estas son las predicciones por islas para este viernes:

Predominio de cielos poco nubosos con algunos intervalos ocasionales durante la segunda mitad del día. Probable calima ligera durante la primera mitad del día, remitiendo por la tarde. Temperaturas con pocos cambios. Viento del nordeste moderado.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Arrecife 13 20

Predominio de cielos poco nubosos con algunos intervalos ocasionales durante la segunda mitad del día. Probable calima ligera durante la primera mitad del día, remitiendo por la tarde. Temperaturas con pocos cambios. Viento del nordeste moderado.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Puerto del Rosario 14 20

GRAN CANARIA

Predominio de cielos poco nubosos que tienden a nuboso en el norte y este a últimas horas del día. Probable calima ligera durante la primera mitad del día, remitiendo por la tarde. Temperaturas con pocos cambios. No se descartan heladas débiles en cumbres. Viento del este moderado, girando a nordeste a partir del mediodía.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 16 21

TENERIFE

Predominio de cielos poco nubosos con algún intervalo ocasional en el oeste por el día. A últimas horas tienden a nubosos en el norte y este, donde no se descarta alguna precipitación de carácter débil durante la noche. Temperaturas con pocos cambios. Heladas débiles que pueden ser localmente moderadas en cumbres centrales. Viento del este moderado, girando a nordeste a partir del mediodía. En cumbres centrales, viento fuerte de componente este, donde no se descartan rachas muy fuertes.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Santa Cruz de Tenerife 15 21

Intervalos nubosos en el norte y poco nuboso en el resto. Temperaturas con pocos cambios. Viento de componente este, entre flojo y moderado. A partir de la tarde gira a nordeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

San Sebastián de La Gomera 15 20

LA PALMA

Nuboso en el norte y este, con precipitaciones débiles durante la madrugada que pueden ser localmente moderadas, sin descartarlas débiles también en horas de la noche. En el resto de zonas, intervalos nubosos. Temperaturas con pocos cambios. No se descartan heladas débiles en altas cumbres. Viento de componente este moderado, más intenso en extremos sureste y noroeste. A partir de la tarde gira a nordeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Santa Cruz de La Palma 15 20

Poco nuboso, con algún intervalo ocasional en el norte. Temperaturas con pocos cambios. Viento de componente este moderado. A partir de la tarde gira a nordeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Valverde 11 14