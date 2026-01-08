Canarias despeja de burocracia el acceso a 74 millones del Feder a las empresas de las Islas

Canarias pone en marcha un nuevo fondo con el objetivo de facilitar el acceso a financiación de empresas innovadoras, startups, micropymes y administraciones locales de las Islas y, al mismo tiempo, agilizar la gestión de hasta 74 millones de euros del Feder (Fondo Europeo de Desarrollo Regional) 2021-2027, cuyo despliegue se había visto limitado en los últimos años por la complejidad administrativa para dar respuesta a fallos de mercado detectados en estudios previos.

El instrumento, denominado Canarias Financia 2, supone un cambio de modelo en el uso de los fondos europeos. Frente al esquema tradicional, en el que las empresas asumían directamente la carga burocrática, el nuevo fondo apuesta por la intermediación financiera especializada y por la coinversión público-privada como principio transversal. El objetivo es que el dinero público actúe como palanca para atraer capital privado y multiplicar la inversión disponible en el Archipiélago.

Cambios en Sodecan

La creación formal del fondo fue aprobada por el Consejo de Gobierno el pasado 23 de diciembre, aunque su diseño responde a una transformación más profunda impulsada desde la Sociedad para el Desarrollo Económico de Canarias (Sodecan) durante los últimos dos años, señala el viceconsejero de Economía e Internacionalización y presidente de Sodecan, Gustavo González de Vega.

A su juicio, las startups y empresas innovadoras no deben ser el foco de la burocracia, sino las destinatarias finales de la financiación y, sobre todo, de la inversión público-privada.

9 millones para financiación

El fondo cuenta con una dotación total prevista de 74,1 millones de euros, con una cofinanciación Feder del 85%, que se irá incorporando de forma progresiva. Como primer paso, ya se ha autorizado una aportación inicial de nueve millones de euros, transferidos a Sodecan: seis millones desde la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos y tres millones desde Transición Ecológica y Energía. Esta primera inyección permite activar los instrumentos financieros que estructuran el nuevo modelo.

"Fondo de fondos"

No se trata de conceder ayudas aisladas, sino de utilizar los fondos Feder para atraer inversión privada y multiplicar el impacto económico por dos: de cada euro público, otro privado. Ese principio se aplica de forma general y también en el ámbito del venture capital (capital riesgo), que pasa a jugar un papel central en el despliegue del fondo.

La principal novedad es la creación, por primera vez en Canarias, de un «fondo de fondos para innovación y emprendimiento». El viceconsejero explica que es un instrumento basado en la coinversión, en el que el 49% del capital procede de fondos públicos y el 51% de capital privado. El fondo no va directamente a empresas, sino que canaliza los recursos a través de fondos capital riesgo que serán seleccionados mediante licitación pública y que, además de invertir, asumen la gestión administrativa y la justificación de los recursos europeos, explica el viceconsejero.

Evitar fuga de talentos

Este «fondo de fondos» está dirigido a startups tecnológicas, empresas innovadoras y proyectos con alto potencial de crecimiento que ya se encuentran en primeras rondas de financiación. Uno de los objetivos explícitos es evitar que el talento canario tenga que salir fuera del Archipiélago para cerrar fases de inversión por falta de instrumentos adecuados en Canarias.

Al exigir que el capital privado sea mayoritario, el modelo garantiza que cada operación cuente con inversores que arriesgan su propio dinero y que, por tanto, acompañan activamente a las empresas como mentores.

Coinversión: Público-privada

Junto al «fondo de fondos», Canarias Financia 2 incorpora un instrumento de coinversión empresarial gestionado directamente por Sodecan. En este caso, son los business angels (inversores privados que aportan dinero y experiencia a startups en fases tempranas), quienes identifican un proyecto concreto y solicitan coinvertir junto al sector público. El inversor se acredita en cada operación y Sodecan evalúa el proyecto antes de participar. En ambos casos, tanto en venture capital como en inversiones individuales, la condición es la misma: no hay inversión pública sin inversión privada.

Subvención a fondo perdido

El nuevo fondo también actualiza los instrumentos tradicionales de préstamo incorporando tramos no reembolsables. Si las empresas cumplen determinados hitos de inversión, creación de empleo o desarrollo tecnológico, entre un 20% y un 25% del préstamo puede convertirse en subvención a fondo perdido. Estos préstamos se dirigen a empresas de nueva creación, micropymes, startups tecnológicas, proyectos vinculados a la estrategia RIS3 y a iniciativas de eficiencia energética y descarbonización.

Ayuntamientos y cabildos

La parte del fondo vinculada a Transición Ecológica, dotada con tres millones de euros, se destina a cabildos y ayuntamientos para la modernización del alumbrado público. La financiación cubre hasta el 90% de la actuación, con un 45% a fondo perdido y un 45% reembolsable en condiciones ventajosas, lo que permite reducir el consumo energético, generar ahorro presupuestario inmediato y avanzar en la transición verde.