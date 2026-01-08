¿Porqué los canarios suenan como cubanos o venezolanos: el peso histórico de Canarias en el español caribeño?

Cuando un visitante peninsular pone un pie en cualquier isla del archipiélago canario, no tarda en notar una sensación curiosa: los canarios no hablan igual que el resto de España. Pero más aún, su forma de hablar puede recordar a otra muy lejana: la de los cubanos o venezolanos. ¿Cómo es posible que pueblos separados por miles de kilómetros compartan tantas similitudes en la forma de hablar?

La respuesta está en la historia, la migración, y el papel clave que ha jugado Canarias como puente entre Europa y América desde hace más de cinco siglos.

La lengua española llegó a Canarias en la primera mitad del siglo XV, cuando los conquistadores castellanos comenzaron la incorporación de las islas al Reino de Castilla. La conquista culminó en 1496, solo cuatro años después del primer viaje de Cristóbal Colón a América. Este detalle es fundamental: el español llegó a Canarias y al Nuevo Mundo prácticamente al mismo tiempo, en un momento de expansión imperial sin precedentes.

Eso significa que tanto en las islas como en América se implantó un español en evolución, no estandarizado, con rasgos lingüísticos que hoy pueden parecer arcaicos en la península, pero que sobrevivieron y evolucionaron en paralelo en ambos lados del Atlántico.

Canarias, el puente natural entre España y América

Durante siglos, los barcos que partían hacia América desde puertos andaluces hacían escala en Canarias. Esa posición geoestratégica convirtió al archipiélago en plataforma de intercambio comercial, cultural y lingüístico.

Desde el siglo XVI y hasta bien entrado el siglo XX, miles de canarios emigraron a América, especialmente a Cuba, Venezuela, Puerto Rico y República Dominicana. Familias enteras abandonaban las islas para buscar una vida mejor, llevando consigo no solo costumbres y tradiciones, sino también su forma de hablar.

Así, Canarias no solo recibió el español temprano, sino que lo exportó constantemente al Caribe, dejando una huella profunda en las hablas locales.