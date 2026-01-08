La Guardia Civil lo confirma: estos son los delitos que podrán denunciar los canarios sin acudir al cuartel

La Guardia Civil continúa la digitalización de sus servicios con el objetivo de agilizar los trámites y garantizar la seguridad ciudadana. Por ello, desde el pasado mes de julio, los ciudadanos pueden presentar determinadas denuncias de manera telemática, sin necesidad de acudir a un cuartel.

Esta medida está pensada para agilizar trámites, evitar desplazamientos y facilitar la atención ciudadana gracias a los avances tecnológicos.

¿Qué puedes denunciar telemáticamente?

Mediante la sede electrónica de la Guardia Civil, solo se pueden denunciar los siguientes hechos:

Daños : destrucción o deterioro de un bien propio.

: destrucción o deterioro de un bien propio. Hurtos : cuando alguien se apropie de un objeto sin permiso del dueño.

: cuando alguien se apropie de un objeto sin permiso del dueño. Pérdida o extravío de documentación : en que caso de que algún ciudadano haya perdido documentación si la involucración de terceras personas

: en que caso de que algún ciudadano haya perdido documentación si la involucración de terceras personas Localización de documentación : cuando se hayan encontrado documentos cuya pérdida fue denunciada se puede comunicar online, siempre y cuando se aporten los datos de la denuncia previa.

: cuando se hayan encontrado documentos cuya pérdida fue denunciada se puede comunicar online, siempre y cuando se aporten los datos de la denuncia previa. Sustracción de vehículos : robos de vehículos a motor se puede denunciar telemáticamente.

: robos de vehículos a motor se puede denunciar telemáticamente. Sustracción en el interior de vehículos : robos de objetos en el interior de un vehículo, cuando no ha existido violencia o forcejeo.

: robos de objetos en el interior de un vehículo, cuando no ha existido violencia o forcejeo. Cargos fraudulentos con tarjeta bancaria (y otros medios de pago electrónico): cargos no autorizados en las cuentas bancarias, no es necesario acudir al cuartel.

Cómo se presenta una denuncia telemática

Esta iniciativa se lleva a cabo a través de la plataforma ONRED, se accede a través de la Sede Electrónica de la Guardia Civil, y se necesita el certificado digital para garantizar la seguridad y validez del proceso.

"El proceso es completamente online y no necesita ratificación posterior en las dependencias oficiales de la Guardia Civil. Esto permite hacer el trámite sin esperas, de forma segura y sin desplazamientos, las 24 horas del día, los 7 días de la semana", explican desde la Guardia Civil.

Hechos que no se pueden denunciar online

El artículo 266 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, recoge los hechos que no se pueden denunciar de manera telemática: