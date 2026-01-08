La DGT avisa a los conductores canarios por esta práctica al volante: multas de 200 euros y la pérdida de 4 puntos del carné de conducir

El objetivo de la Dirección General de Tráfico es garantizar la seguridad vial en las carreteras españolas y reducir la siniestralidad. Por ello, emplean normativas para que los conductores cumplan con lar normas de circulación y las vías sena un medio seguro de circulación.

Prohibido adelantar con condiciones meteorológicas adversas

El Reglamento General de Circulación prohíbe adelantar a los vehículos cuando las condiciones meteorológicas sean adversas, es decir, con nieve, hielo, viento o lluvia intensa. Estos deberán mantenerse en el carril derecho y respetar las restricciones.

"Ante la presencia en carretera de nieve, hielo, niebla, lluvia o viento siempre hay que disminuir la velocidad y aumentar la distancia de seguridad", advierten desde la DGT.

De esta manera, el carril izquierdo queda totalmente libre para facilitar el paso a los vehículos prioritarios.

Adelantamientos por la derecha

Según el Reglamento General de Circulación, en España los vehículos siempre deben circular por el carril de la derecha y no por el carril central o izquierdo. La norma es clara, los adelantamientos por la derecha están considerados infracciones graves, estos deben realizarse por el carril izquierdo.

Sin embargo, el reglamento aclarar la diferencia entre adelantar y rebasar (no se considera adelantamiento y, por lo tanto, es legal). Los conductores puede realizar esta acción cuando la vía está saturada y los vehículos de un carril circulan mayor velocidad que los de otro. También cuando se circula por carriles de aceleración o deceleración y si se avanza más rápido por carriles destinados a determinados vehículos.

En estos casos, se trata de un rebasamiento, uno maniobra permitida en la normativa de circulación.

Adelantamiento / L.P

¿Qué pasa cuando los conductores circulan por el carril de la izquierda sin motivo?

No solo los adelantamientos por la derecha están sancionados, a que los conductores están obligados a circular lo más a al derecha posible. Por eso, circular de manera continua por el carril izquierdo cuado el derecho está libre es un comportamiento muy común en autopistas y autovías penalizado.

Esta conducta está considerada una infracción grave y conlleva multas de 200 euros y la pérdida de 4 puntos del carné de conducir. La DGT recuerda que el carril izquierdo se utiliza exclusivamente para adelantar, no para circular de manera continua.