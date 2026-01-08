La DGT avisa a los conductores canarios por esta práctica al volante: multas de 200 euros y la pérdida de 4 puntos del carné de conducir
Los conductores deben respetar las normas de tráfico
El objetivo de la Dirección General de Tráfico es garantizar la seguridad vial en las carreteras españolas y reducir la siniestralidad. Por ello, emplean normativas para que los conductores cumplan con lar normas de circulación y las vías sena un medio seguro de circulación.
Prohibido adelantar con condiciones meteorológicas adversas
El Reglamento General de Circulación prohíbe adelantar a los vehículos cuando las condiciones meteorológicas sean adversas, es decir, con nieve, hielo, viento o lluvia intensa. Estos deberán mantenerse en el carril derecho y respetar las restricciones.
"Ante la presencia en carretera de nieve, hielo, niebla, lluvia o viento siempre hay que disminuir la velocidad y aumentar la distancia de seguridad", advierten desde la DGT.
De esta manera, el carril izquierdo queda totalmente libre para facilitar el paso a los vehículos prioritarios.
Adelantamientos por la derecha
Según el Reglamento General de Circulación, en España los vehículos siempre deben circular por el carril de la derecha y no por el carril central o izquierdo. La norma es clara, los adelantamientos por la derecha están considerados infracciones graves, estos deben realizarse por el carril izquierdo.
Sin embargo, el reglamento aclarar la diferencia entre adelantar y rebasar (no se considera adelantamiento y, por lo tanto, es legal). Los conductores puede realizar esta acción cuando la vía está saturada y los vehículos de un carril circulan mayor velocidad que los de otro. También cuando se circula por carriles de aceleración o deceleración y si se avanza más rápido por carriles destinados a determinados vehículos.
En estos casos, se trata de un rebasamiento, uno maniobra permitida en la normativa de circulación.
¿Qué pasa cuando los conductores circulan por el carril de la izquierda sin motivo?
No solo los adelantamientos por la derecha están sancionados, a que los conductores están obligados a circular lo más a al derecha posible. Por eso, circular de manera continua por el carril izquierdo cuado el derecho está libre es un comportamiento muy común en autopistas y autovías penalizado.
Esta conducta está considerada una infracción grave y conlleva multas de 200 euros y la pérdida de 4 puntos del carné de conducir. La DGT recuerda que el carril izquierdo se utiliza exclusivamente para adelantar, no para circular de manera continua.
