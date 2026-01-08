Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

EEUU captura a Maduro, en directo | Estados Unidos avisa que controlará la venta de petróleo de Venezuela por tiempo "indefinido"

Rusia denuncia la "intercepción ilegal" de un petrolero por parte de EEUU

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro (2-i) y su esposa, Cilia Flores (d).

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro (2-i) y su esposa, Cilia Flores (d). / Stringer / EFE

R. Gargoi / J. Quintana

Estados Unidos ha bombardeado varias zonas civiles y militares de Venezuela, incluida la capital Caracas, y ha capturado y trasladado fuera del país a su líder Nicolás Maduro, según ha confirmado el presidente estadounidense Donald Trump, que ha calificado de "exitoso" el ataque contra el país sudamericano

Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela y cómo lo está viviendo la comunidad venezolana residente en Canarias.

EEUU captura a Maduro, en directo | Estados Unidos avisa que controlará la venta de petróleo de Venezuela por tiempo "indefinido"

DIRECTO | Migración en Canarias: noticias y última hora de hoy

