El Insular activa el cribado piloto de cáncer de pulmón

El Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil implementará, a partir de la próxima semana, el cribado piloto de cáncer de pulmón, una actividad enmarcada en el proyecto Cassandra.

La iniciativa comenzará en el Centro de Salud de San Gregorio de Telde, que actuará como centro piloto, y será donde se seleccionarán a los y las pacientes que se incluirán en este estudio.

Para el seguimiento de esta acción se ha creado una consulta específica en el servicio de Neumología, si bien las pruebas radiológicas se realizarán en el Centro de Atención Especializada de Telde, por parte de los especialistas del servicio de Radiología del complejo hospitalario.

Esta iniciativa para la detección precoz del cáncer de pulmón cuenta, dentro de este grupo multidisciplinar de trabajo, con el servicio de Anatomía Patológica, Cirugía Torácica y Oncología Médica.

El programa está dirigido a personas de entre 50 y 75 años que sean fumadoras o exfumadoras recientes, y se basa en la realización de escáneres de baja dosis, una técnica eficaz para la detección temprana del cáncer de pulmón.

La implantación del proyecto ha requerido de la coordinación entre la dirección del centro y Atención Primaria, los servicios asistenciales implicados y los coordinadores nacionales del estudio.

La puesta en marcha de este proyecto permitirá avanzar en la detección precoz del cáncer de pulmón y de otras patologías asociadas al tabaquismo, mejorando las opciones terapéuticas y el pronóstico de la enfermedad. La experiencia piloto en el centro de salud San Gregorio servirá para evaluar las necesidades de una futura implantación progresiva en el área sur de Gran Canaria.