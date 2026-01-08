Liberan a Miguel Moreno, el canario retenido en Venezuela

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, anunció este jueves la liberación de varios presos políticos, tanto nacionales como extranjeros, retenidos por el régimen chavista. Entre ellos se encuentra Miguel Moreno, que ha recuperado la libertad tras permanecer seis meses detenido en el país. El canario, de 34 años y exredactor de LA PROVINCIA / DLP, se encontraba recluido en la localidad de Guatire. Junto a su excarcelación, se produjo también la liberación de otros tres ciudadanos españoles. Moreno se encuentra a salvo y en las instalaciones de la Embajada de España en Venezuela.

La detención de Moreno se produjo después de que el buque cazatesoros N35, en el que navegaba junto a otros ocho tripulantes, fuera interceptado por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que alegó que la embarcación operaba en la Zona Económica Exclusiva del país y realizaba investigaciones marinas sin autorización. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, calificó al N35 de «sospechoso», mientras que la tripulación sostuvo desde el inicio que su objetivo era localizar un pecio de la Segunda Guerra Mundial.

Desde el pasado 19 de junio, la familia del marino grancanario no tenía noticias de su paradero. El navío fue interceptado cuando se encontraba a 44 millas náuticas de la línea de base recta, dentro de la Zona Económica Exclusiva de Venezuela, con proyección hacia el estado Delta Amacuro, un área estratégica para la defensa de los recursos naturales del país caribeño.

Aunque la tripulación del 'N35', formada por nueve ciudadanos de Países Bajos, Hungría, Panamá y España, ha manifestado que su objetivo era localizar un pecio hundido de la Segunda Guerra Mundial, la Armada venezolana sospecha que en realidad podrían estar realizando actividades relacionadas con la prospección petrolera, sin la debida autorización. La embarcación, que ha sido objeto de inspección, continúa bajo custodia mientras el caso es evaluado por el Ministerio Público de Venezuela.

