El meteorólogo Rubén Vázquez anuncia la llegada de un nuevo frente de inestabilidad a Canarias este fin de semana: "Las borrascas atlánticas segirán llegando y se acercarán al archipiélago"

Canarias se prepara para un fin de semana marcado por la lluvia tras varios días de estabilidad. El meteorólogo Rubén Vázquez, de Meteovigo, ha anunciado la llegada de un nuevo frente al archipiélago, que comenzará a dejar precipitaciones desde este mismo jueves, aunque ganarán intensidad a lo largo del fin de semana, cuando una borrasca se aproxime a las islas desde el noreste.

José Miguel Arráez Guadalupe

Según el experto, la circulación del frente polar y la llegada de nuevas borrascas atlánticas comenzarán a dejar sus efectos en Canarias a partir de los próximos días, con precipitaciones débiles, un ambiente más fresco de lo habitual y mayor incidencia en las islas de mayor relieve.

Desde hoy se esperan lluvias débiles y ambiente más fresco en toda Canarias

El análisis de Rubén Vázquez revela que la dinámica atmosférica de la península está cambiando hacia un patrón más atlántico. Esto provoca que parte de esa inestabilidad se desplace desde allí hacia latitudes más bajas, alcanzando Canarias.

Acumulación de Lluvias durante los próximos días en Canarias

Pese a esto, "las precipitaciones en Canarias serán en general poco importantes", registrándose lluvias débiles en las vertientes norte de las islas occidentales y de mayor relieve. Vázquez asegura que Tenerife aparece entre las áreas más expuestas, junto a La Palma y Gran Canaria, con chubascos ocasionales asociados al paso de frentes debilitados.

Las previsiones actuales no contemplan avisos meteorológicos activos para el archipiélago en los próximos días. Sin embargo, el meteorólogo apunta a un cambio más notable de los termómetros. Las temperaturas seguirán por debajo de la media climática para estas fechas, con un ambiente más fresco de lo habitual para el principio del año.

Temperatura que hará en Canarias mañana a las 09:00 horas / Meteologix

Se aproxima un frente por el noreste que dejará precipitaciones

Rubén Vázquez destaca la llegada de un frente por la zona noreste del archipiélago que dejará acumulados "con una mayor energía y más descargas" en la zona noreste sobre el mar, afectando al Lanzarote. Además, de cara al fin de semana, en las predicciones mostradas por el meteorólogo se observa cómo el mal tiempo y las precipitaciones continuarán, sobre todo, en la cara norte de las islas de mayor relieve. A partir del sábado por la tarde, se espera que las precipitaciones casi abandonen el archipiélago y solo se den chubascos aislados en algunos puntos muy concretos del archipiélago para ese día y el domingo.

Tiempo en Canarias

La alegría durará poco tiempo, porque Rubén Vázquez acaba diciendo que "Canarias también está en la diana de estas precipitaciones de cara a inicios de la próxima semana", aunque con un impacto mucho más moderado que en la Península.

Mientras Canarias estará marcada por esta dinámica, la Península afronta un episodio mucho más inestable. La borrasca Goretti ya está impactando en el oeste de Europa y España, con vientos muy fuertes, precipitaciones persistentes y un nuevo episodio de nevadas en cotas altas.

Las temperaturas, aunque no serán tan extremas como en días anteriores, seguirán siendo bajas en buena parte del país. A medio plazo, los modelos apuntan a un invierno dinámico, con nuevas pulsaciones de aire frío y borrascas alimentadas por un frente polar más activo de lo habitual.