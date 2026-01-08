DIRECTO | Migración en Canarias: noticias y última hora de hoy

Canarias lidera el ránking nacional de desapariciones de menores, situándose muy por encima de la media del conjunto del Estado . La Comunidad Autónoma registra 785 casos de menores ausentados de centros de protección, cuya tutela - que tenía el Gobierno canario - ha quedado extinguida, ya sea por haber permanecido desaparecidos durante más de 12 meses o por haber alcanzado la mayoría de edad durante la fuga. El escenario no es esperanzador y pone en evidencia las limitaciones de la red de protección de las Islas. Gran parte de este elevado número de casos se explica por el considerable flujo de menores migrantes no acompañados que dependen de los centros de acogida del Archipiélago. Mientras Canarias denuncia una sobreocupación de sus recursos, cientos de niños desaparecen de ellos, con consecuencias graves: paradero desconocido, incertidumbre sobre su destino y, en algunos casos, riesgo de ser víctimas de redes de explotación, incluida la trata con fines sexuales, tanto dentro de las Islas como en la Península u otros países.

