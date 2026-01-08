En Directo
Ruta Canaria de la inmigración
DIRECTO | Migración en Canarias: noticias y última hora de hoy
Canarias es destino habitual de migrantes procedentes del África subsahariana y Marruecos. Miles de migrantes llegan todos los meses a las costas canarias en embarcaciones precarias jugándose la vida. La ruta canaria o ruta atlántica es la más motífera de las rutas de migración existentes hoy en el mundo. En este directo iremos contando la evolución de la crisis migratoria que padece Canarias y la situación que viven estos migrantes.
Alexandra Socorro
Jinack, el nuevo epicentro de la mortal ruta migratoria hacia Canarias
Jinack, una diminuta isla frente a la costa de Gambia, se ha consolidado como uno de los principales puntos de salida de cayucos y pateras rumbo a Europa, con Canarias como principal puerta de entrada. En 2024, hasta 46 embarcaciones que partieron de esta isla desaparecieron sin dejar rastro. Los naufragios son recurrentes en la zona, con todas las consecuencias que ello implica: pocas personas que sobreviven al suceso y cuerpos que nunca se logran recuperar. La pequeña aldea se ha convertido así en un punto caliente donde se concentran muchos de los riesgos de la peligrosa travesía atlántica.
EFE
Un fallecido y seis hospitalizados en el cayuco rescatado el día de Reyes en La Gomera
En la embarcación localizada cerca de la isla viajaban 135 hombres y ocho mujeres, de los cuales 72 podrían ser menores, según el recuento definitivo realizado por los servicios de emergencia
Alexandra Socorro
La fuga de chicos migrantes dispara las desapariciones de menores en Canarias
Canarias lidera el ránking nacional de desapariciones de menores, situándose muy por encima de la media del conjunto del Estado. La Comunidad Autónoma registra 785 casos de menores ausentados de centros de protección, cuya tutela - que tenía el Gobierno canario - ha quedado extinguida, ya sea por haber permanecido desaparecidos durante más de 12 meses o por haber alcanzado la mayoría de edad durante la fuga. El escenario no es esperanzador y pone en evidencia las limitaciones de la red de protección de las Islas. Gran parte de este elevado número de casos se explica por el considerable flujo de menores migrantes no acompañados que dependen de los centros de acogida del Archipiélago. Mientras Canarias denuncia una sobreocupación de sus recursos, cientos de niños desaparecen de ellos, con consecuencias graves: paradero desconocido, incertidumbre sobre su destino y, en algunos casos, riesgo de ser víctimas de redes de explotación, incluida la trata con fines sexuales, tanto dentro de las Islas como en la Península u otros países.
Alexandra Socorro
300 menores migrantes cumplen la mayoría de edad a la espera del Estado
Cerca de 300 menores migrantes no acompañados alojados en los centros de acogida de Canarias alcanzaron la mayoría de edad hasta la última semana de 2025. La cifra es incluso superior si se tiene en cuenta que, cada 1 de enero, nada más comenzar el nuevo año, cientos de jóvenes cumplen oficialmente los 18 años debido a que, al desconocerse su fecha exacta de nacimiento, se les asigna de manera administrativa ese día.
Alexandra Socorro
El traslado de menores migrantes, lejos de cumplir los plazos previstos por el decreto
El Estado debe reubicar a más de 2.000 niños en tres meses por la vía ordinaria, pero la resistencia de varias regiones dificulta el cumplimiento del tiempo.
Alexandra Socorro
La ruta canaria cierra 2025 entre tragedias pese al descenso de llegadas
El Gobierno de Canarias y el Estado se enfrentan por las cifras de menores migrantes, mientras las tragedias en la travesía atlántica persisten.
Alexandra Socorro
Tragedias en la ruta atlántica, un pulso político y la sombra de los límites fronterizos
El descenso de la llegada de cayucos a las Islas convive con una crisis humanitaria persistente y una batalla institucional pendiente de resolver
Alexandra Socorro
La vía exprés para reubicar a menores se atasca y triplica los plazos previstos
La burocracia y la lentitud de las comunidades en habilitar plazas retrasan los traslados y los 15 días en los que se deberían realizar se alargan un mes
Alexandra Socorro
Canarias, un punto de encuentro entre mundos migratorios
Con más de 329.000 residentes extranjeros, las Islas destacan por la diversidad de sus comunidades, siendo los italianos, alemanes y británicos los colectivos más numerosos. La adaptación de las personas migrantes plantea múltiples retos y refleja realidades muy diversas.
Alexandra Socorro
El Estado vende como extraordinarios 100 millones para menores que Canarias considera ya comprometidos
El Ejecutivo regional lamenta que los fondos son insuficientes, pues la factura de la atención de los menores ronda los 190 millones
- La Guardia Civil avisa a los canarios en Nochevieja: multas de hasta 600.000 euros por el uso de pirotecnia
- Actualización de las alertas en Canarias: la lluvia caerá en mayor cantidad y durante más tiempo
- El 06703, primer premio de la Lotería del Niño, cae en Gran Canaria y Tenerife
- Yolanda Díaz lo confirma: los trabajadores canarios tendrán más días de permisos retribuidos por defunción en 2026
- La Primitiva deja más de 400.000 euros en Canarias
- La Aemet actualiza los avisos por el paso de la borrasca Francis por Canarias
- Parece un cuento de hadas, pero es un pueblo de Canarias: este es el municipio del archipiélago que tiene la mejor iluminación Navideña de España
- La Aemet avisa de lluvias persistentes y heladas para el Día de Reyes en Canarias en estas islas