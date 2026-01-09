La Aemet avisa de calima en Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote y estabilidad térmica durante este viernes

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este viernes en Canarias una situación de estabilidad general, con temperaturas con pocos cambios y la presencia de calima ligera en las islas orientales durante la primera mitad del día. Este episodio de polvo en suspensión tenderá a remitir por la tarde, mientras que el viento soplará de componente este, moderado en general y con intervalos de fuerte en las cumbres centrales de Tenerife.

En Lanzarote, Fuerteventura y Tenerife predominarán los cielos poco nubosos, con tendencia a intervalos nubosos en el norte y este a últimas horas. En el resto del archipiélago se esperan cielos poco nubosos o con intervalos, salvo en La Palma, donde el norte y el este permanecerán nubosos y podrán registrarse precipitaciones débiles durante la madrugada. La Aemet no descarta heladas débiles o localmente moderadas en las cumbres centrales de Tenerife, así como heladas débiles en las cumbres de La Palma y Gran Canaria.

En el ámbito marítimo, se prevé viento del este o noreste de fuerza 3 a 6, con marejada o fuerte marejada y mar de fondo del norte o noreste de 1 a 2 metros, en descenso. Durante la noche podrían producirse aguaceros en aguas costeras del norte de La Palma.

LANZAROTE — Previsión estable con calima ligera

Predominio de cielos poco nubosos, con algunos intervalos ocasionales durante la segunda mitad del día. Probable calima ligera en la primera mitad, remitiendo por la tarde. Temperaturas con pocos cambios. Viento del nordeste moderado.

Temperaturas (°C): Arrecife 13 / 20

FUERTEVENTURA — Ambiente despejado con calima débil

Cielos poco nubosos con intervalos ocasionales a partir de la tarde. Calima ligera durante la mañana, en retirada al final del día. Temperaturas estables. Viento del nordeste moderado.

Temperaturas (°C): Puerto del Rosario 14 / 20

GRAN CANARIA — Más nubes al final del día

Cielos poco nubosos, tendiendo a nubosos en el norte y este a últimas horas. Calima ligera por la mañana. Temperaturas con pocos cambios y posibilidad de heladas débiles en cumbres. Viento del este moderado, girando a nordeste desde el mediodía.

Temperaturas (°C): Las Palmas de Gran Canaria 16 / 21

TENERIFE — Heladas en cumbres y viento fuerte en zonas altas

Predominio de cielos poco nubosos, con intervalos en el oeste. Al final del día, nubosidad en el norte y este, con posibilidad de alguna precipitación débil nocturna. Temperaturas sin cambios. Heladas débiles, localmente moderadas, en cumbres centrales. Viento del este moderado, girando a nordeste; fuerte en cumbres, con rachas muy fuertes.

Temperaturas (°C): Santa Cruz de Tenerife 15 / 21

LA GOMERA — Intervalos nubosos en el norte

Intervalos nubosos en el norte y cielos poco nubosos en el resto. Temperaturas con pocos cambios. Viento del este flojo a moderado, girando a nordeste por la tarde.

Temperaturas (°C): San Sebastián de La Gomera 15 / 20

LA PALMA — Nubosidad y lluvias débiles

Cielos nubosos en el norte y este, con precipitaciones débiles de madrugada y probables también por la noche. Intervalos nubosos en el resto. Temperaturas estables y posibilidad de heladas débiles en cumbres. Viento del este moderado, más intenso en los extremos sureste y noroeste; girará a nordeste por la tarde.

Temperaturas (°C): Santa Cruz de La Palma 15 / 20

EL HIERRO — Jornada tranquila

Cielos poco nubosos, con algún intervalo ocasional en el norte. Temperaturas con pocos cambios. Viento del este moderado, girando a nordeste a partir de la tarde.

Temperaturas (°C): Valverde 11 / 14