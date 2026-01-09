Aumentan los casos de sarna en Canarias con 14 brotes más que el año anterior

La incidencia de la sarna –también conocida como escabiosis– ha aumentado de forma notable en el país en el transcurso de los últimos cinco años y el Archipiélago se ha visto afectado por esta tendencia. Con base en los datos que maneja la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud (SCS), la región cerró 2025 con 52 brotes de esta patología en entornos institucionalizados y centros educativos, que reunieron 344 casos asociados. El dato se traduce en 14 focos más que en el año anterior, que concluyó con un total de 38, con 214 cuadros vinculados.

El incremento es aún mayor si se compara con las cifras de 2023, cuando, según un estudio realizado por los enfermeros Abigail García y Diego Herrera, que fue presentado en el XV Congreso Internacional de Enfermería y Fisioterapia en Granada, se reportaron 28 brotes en las Islas.

La sarna gana terreno en Canarias: la globalización y la movilidad, claves del repunte

Tal y como informan desde el citado órgano del Ejecutivo autonómico, este aumento de casos está ligado a la globalización. «Se dan más casos por la mayor movilidad de las personas de las zonas donde la sarna es endémica. Además, suele aparecer en aquellos lugares donde los contactos sociales son más estrechos –colegios o centros de mayores, así como en el ámbito familiar–», aclaran. Sin embargo, el crecimiento de la incidencia también va de la mano a la mejora que se ha producido en el sistema de vigilancia y control, a pesar de no tratarse de una afección de declaración obligatoria.

La sarna está reconocida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como una enfermedad tropical desatendida. La patología es causada por el ácaro parasitario Sarcoptes scabiei, que es capaz de excavar en las capas superficiales de la piel y poner huevos.

Síntomas de la sarna

Tal y como explica el doctor José Alejandro Medina, jefe del servicio de Medicina Interna en el Hospital Vithas Tenerife y coordinador del servicio de Urgencias en el mismo centro, la enfermedad se caracteriza por provocar unas lesiones que son conocidas como surco acarino, lo que produce picazón severa y una erupción que a menudo causa alteraciones en el sueño. «Además, es frecuente que aparezcan bultos entre los dedos, en los genitales masculinos y debajo de las mamas en el caso de las mujeres. También es habitual que el picor sea más intenso de noche», detalla el facultativo.

La infección se transmite de persona a persona a través del contacto directo con las lesiones de un paciente afectado y al compartir sábanas, prendas de vestir, toallas u objetos que este ha manipulado. De ahí la importancia de extremar la precaución y lavar la ropa y los textiles a 60º. «Aquellos materiales que no se puedan lavar, deben introducirse en bolsas de plástico y mantenerlos aislados durante al menos una semana», comenta el doctor Medina.

¿Cuánto es el período de incubación?

Cuando se trata de la primera vez, el período de incubación de la sarna ronda entre las dos y las seis semanas. Ahora bien, en aquellos casos en los que el paciente ya ha padecido la enfermedad con anterioridad, la aparición de los síntomas puede ser mucho más rápida.

Por lo que concierne al tratamiento, hay que decir que la terapia estándar consiste en aplicar cremas que contienen permetrina –un acaricida–, y puede complementarse con ivermectina oral. «Esto permite interrumpir el ciclo vital del ácaro. Lo más común es que el tratamiento se prolongue unos siete días, pero el picor puede persistir unas semanas más, a pesar de que la enfermedad esté curada», advierte el especialista, que además informa de que una de las señales que indican que la infección ha remitido es la ausencia de nuevas lesiones a partir de las 48 horas posteriores al inicio del tratamiento.

Según un estudio liderado por el Instituto de Salud Carlos III y coordinado por el Centro Nacional de Epidemiología (CNE), los casos de sarna han aumentado de forma sostenida en el país desde 2011, con una marcada aceleración desde 2020. El trabajo, basado en el análisis de cuatro fuentes de datos nacionales, evaluó la evolución de la patología entre 2011 y 2023, y constató un incremento de las tasas de incidencia en Atención Primaria, las admisiones hospitalarias, los brotes y los casos de origen ocupacional.

Los centros de salud fueron el ámbito más relevante, pues pasaron de anotar 131 casos por millón de habitantes en 2011 a más de 6.300 casos en 2023. Los resultados de esta investigación han sido publicados recientemente en Eurosurveillance, la revista del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC).