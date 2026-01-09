Los canarios nacidos entre 1960 y 2002 pueden pedir esta ayuda que la Seguridad Social ha subido en 2026: hasta 1.500 euros al mes, incluso si trabajan

Todos los canarios que cumplan estos requisitos y hayan nacido entre 1960 y 2002 pueden solicitar una ayuda de la Seguridad Social de hasta 1.500 euros al mes. Se trata de una prestación que puede pedirse incluso si se está trabajando, lo que amplía notablemente el número de posibles beneficiarios. Así lo explica la abogada Ari (@abogada_spain), que detalla quiénes pueden acceder a este ingreso y en qué condiciones.

Si naciste entre los años que hemos mencionado anteriormente, podrías tener derecho al Ingreso Mínimo Vital (IMV), una prestación mensual de la Seguridad Social diseñada para garantizar unos ingresos mínimos a personas a familias con rentas bajas, incluso aunque estén trabajando.

Esta medida se ha consolidado como uno de los principales pilares de protección social en España y en 2026 vuelve a actualizar sus cuantías.

Una ayuda mensual aunque tengas trabajo

"El Ingreso Mínimo Vital es totalmente compatible con estar trabajando", explica Ari en su vídeo, donde aclara uno de los grandes mitos en torno a esta prestación. Según explica la experta, se trata de una ayuda que puede alcanzar hasta 1.500 euros mensuales en función de la composición de la unidad de convivencia, siempre que se cumplan los requisitos de renta y patrimonio fijados por la Seguridad Social.

El IMV está dirigido a personas y familias cuyos ingresos no alcanzan unos mínimos considerados suficientes para cubrir gastos básicos. No es una paga automática, sino un complemento que eleva los ingresos hasta el umbral garantizado según cada situación familiar.

¿Quién puede solicitar el Ingreso Mínimo Vital?

La explica que pueden solicitar el IMV quienes cumplan las condiciones legales de residencia y situación económica:

Residir legalmente y de manera continuada en España durante al menos el año anterior a la solicitud, con excepciones en casos concretos.

durante al menos el año anterior a la solicitud, con excepciones en casos concretos. Tener entre 23 y 65 años , o más de 18 si se tienen hijos a cargo.

, o más de 18 si se tienen hijos a cargo. Haber nacido entre 1960 y 2002 , dentro de los rangos habituales de edad de los beneficiarios actuales.

, dentro de los rangos habituales de edad de los beneficiarios actuales. Acreditar una situación de vulnerabilidad económica , es decir, que los ingresos y el patrimonio estén por debajo de los umbrales fijados según la unidad de convivencia.

, es decir, que los ingresos y el patrimonio estén por debajo de los umbrales fijados según la unidad de convivencia. Haber solicitado previamente otras prestaciones a las que se pudiera tener derecho.

Estar inscrito como demandante de empleo si no se está trabajando, salvo excepciones justificadas.

Además, "no hace falta estar en paro", como insiste la letrada, ya que el sistema tiene en cuenta los ingresos totales del hogar y no solo la situación laboral individual.

Este es el Ingreso Mínimo Vital, que han subido en 2026

Las cuantías del Ingreso Mínimo Vital (IMV) varían en función del número de miembros que integran la unidad de convivencia y han sido revalorizadas en 2026. La Seguridad Social ha aplicado una subida del 11,4 % para este año, lo que se traduce en un aumento de los importes máximos de referencia, que quedan establecidos de la siguiente manera:

733,60 euros al mes para una persona adulta que viva sola.

para una persona adulta que viva sola. 954,10 euros mensuales para un adulto con un menor a cargo.

para un adulto con un menor a cargo. 1.174,23 euros al mes para un adulto con dos menores.

Cuantías mensuales y anuales del IMV en 2026 / Seguridad Social

Además, si hay hijos menores de edad, se puede sumar el complemento de ayuda para la infancia, que puede llegar a unos 115 euros por cada menor de 18 años:

Menores de 3 años: 115 euros

115 euros De 3 a 6 años: 80,50 euros

80,50 euros De 6 a 18 años: 57,50 euros

Todo esto hace que, en unidades de convivencia con más miembros, el importe máximo absoluto puede alcanzar los 1.613,92 € mensuales.

El Ingreso Mínimo Vital sigue ampliando su alcance, y según datos oficiales del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en noviembre de 2025 la prestación llegaba ya a 800.000 hogares, beneficiando a más de 2,4 millones de personas en toda España. Esta cifra supone un incremento cercano al 19 % respecto al año anterior, volviendo a evidenciar la situación económica de muchas familias del país.