EEUU captura a Maduro, en directo | Trump dice que su país podría gobernar Venezuela y extraer su petróleo durante años

Trump anuncia que recibirá a la opositora venezolana Machado la próxima semana

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este jueves que mantendrá una reunión la semana que viene con la líder opositora venezolana María Corina Machado en el país norteamericano, tras la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, en el ataque del pasado fin de semana sobre Caracas.

"Tengo entendido que vendrá la semana que viene y estoy deseando saludarla", ha afirmado en una entrevista concedida a la cadena de televisión estadounidense Fox News.

El inquilino de la Casa Blanca ha declarado que "sería un gran honor" recibir el Premio Nobel de manos de Machado, de la que ha dicho que "es una persona muy agradable", antes de reiterar que ha "detenido ocho guerras".