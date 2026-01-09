El Gobierno de Canarias cambia los requisitos de la Hipoteca Joven en 2026: más beneficiarios, sin límite de edad y hasta 250.000 euros por vivienda

El Gobierno de Canarias ha introducido cambios importantes en los requisitos para acceder a la Hipoteca Joven en 2026, en un proyecto que ha salido a consulta pública. Este aval público, impulsado por el Ejecutivo regional, tiene como objetivo facilitar la compra de la primera vivienda en un contexto en el que acceder a un piso resulta cada vez más complicado. Con la ampliación de condiciones y perfiles beneficiarios, el programa busca que más canarios puedan acceder a un préstamo hipotecario y dar el paso hacia la propiedad.

El nuevo decreto Hipoteca Joven – Mi Primera Vivienda amplía notablemente las opciones para que más personas puedan acceder al aval hipotecario. Este programa de la Consejería Obras Públicas, Vivienda y Movilidad nació con un objetivo claro, facilitar la compra de vivienda a los menores de 35 años.

Sin embargo, la escasez de inmuebles, el encarecimiento del mercado y la tensión urbanística han llevado al Gobierno de Canarias a revisar y adaptar las reglas del juego en 2026, ampliando el alcance de la medida para dar respuesta a la realidad actual del mercado inmobiliario.

El Gobierno de Canarias sube el límite de edad y las condiciones para pedir una Hipoteca Joven

El Instituto Canario de la Vivienda (ICV) es consciente de los problemas actuales del mercado inmobiliario en las islas, y por ello considera necesario ampliar las condiciones de acceso a este aval público. Una de las principales novedades es la ampliación del límite de edad, que pasa de los 35 años iniciales hasta los 40, permitiendo que más personas puedan beneficiarse del programa.

Además, este requisito de edad desaparece en el caso de las familias con menores a su cargo, con el objetivo de facilitar el acceso a una vivienda estable y dar respuesta a las dificultades que afrontan muchos hogares para encontrar un nuevo hogar en Canarias.

El Gobierno de Canarias avala viviendas de hasta 250.000 euros

El encarecimiento generalizado de la vivienda ha llevado al Ejecutivo canario a elevar el límite de los avales concedidos a través del programa Hipoteca Joven – Mi Primera Vivienda. De este modo, el Instituto Canario de la Vivienda (ICV) pasará a respaldar inmuebles con un valor de hasta 250.000 euros, una medida que busca ampliar el abanico de viviendas disponibles y facilitar que más compradores puedan acogerse a este aval público.

Con estas nuevas medidas, el Gobierno de canarias quiere facilitar a todos los canarios el acceso a una vivienda en propiedad, justo cuando la capacidad de ahorro es menor. Por eso, las propuestas principales se enfocan en ampliar la edad de los beneficiarios y aumentar el límite del valor de la vivienda a adquirir.

Requisitos actuales para pedir la Hipoteca Joven en Canarias

En el programa Hipoteca Joven – Mi Primera Vivienda, el Gobierno de Canarias establece estos requisitos actualmente:

Ser persona física mayor de edad, con nacionalidad española o residencia legal en España. Haber adquirido y elevado a escritura pública una vivienda totalmente construida, situada en algún municipio de la Comunidad Autónoma de Canarias, dentro del plazo fijado en la convocatoria. Tener 35 años o menos en la fecha de elevación a escritura pública de la compraventa. Haber suscrito un préstamo hipotecario para la adquisición de la vivienda, que cubra al menos el 50 % del coste de compra. Que la vivienda adquirida se destine a residencia habitual y permanente durante un periodo mínimo de cinco años desde la concesión de la subvención. No superar los límites de ingresos de la unidad de convivencia:

Hasta 3 veces el IPREM con carácter general.

Hasta 4 veces el IPREM en el caso de familias numerosas de categoría general o unidades de convivencia con alguna persona con discapacidad general.

Hasta 5 veces el IPREM en el caso de familias numerosas de categoría especial o unidades de convivencia con alguna persona con discapacidad especial.

Que el precio de adquisición de la vivienda, sin incluir impuestos ni gastos, no supere:

170.000 euros con carácter general.

200.000 euros en el caso de familias numerosas o viviendas situadas en islas no capitalinas como La Graciosa, El Hierro, Fuerteventura, La Gomera, Lanzarote y La Palma.

Que todas las personas que integran la unidad de convivencia residan legalmente en España y estén empadronadas en la vivienda en el momento de solicitar la subvención. En caso de vivienda adquirida por varias personas, que todas formen parte de la unidad de convivencia, salvo situaciones justificadas como separación, divorcio o resolución judicial posterior a la compra. Aceptar la limitación de no vender ni alquilar la vivienda durante un mínimo de cinco años desde la concesión de la ayuda, salvo autorización expresa del Instituto Canario de la Vivienda.

Si cumples todo esto, la Consejería de Vivienda te avala con hasta 11.000 euros por vivienda, con un límite máximo del 20 % del precio de adquisición, sin incluir impuestos ni gastos.