Honda Motos afianza 11 años consecutivos de liderazgo absoluto en Canarias, con cifras récord en 2025

Honda Motos Canarias ha vuelto a hacer historia en el sector de las Dos Ruedas al ratificar, por undécimo año consecutivo, su posición como la marca preferida por los motoristas canarios. Al cierre de 2025, la marca nipona no solo ha mantenido su hegemonía, sino que ha logrado superar de nuevo la barrera de las 5.000 unidades vendidas en un solo año, incluyendo Ceuta, logrando alcanzar una impresionante cuota de mercado del 34 %.

Este liderazgo absoluto alcanzó su momento más brillante en el mes de octubre de 2025, cuando la marca batió su propio récord histórico mensual con 545 unidades vendidas, logrando ese mes una cuota de mercado en Canarias de cerca del 37%, una cifra que refleja un dominio incontestable sobre sus competidores.

La solidez de Honda en las islas se manifiesta en su capacidad para liderar siete de los nueve segmentos en los que está presente. Y es que los cuatro modelos más vendidos en las islas son todos de la marca japonesa, con la PCX125, la Forza 125, la ADV350 y la X-ADV 750 encabezando el ranking. Además, añadiendo la Forza 350 a la ecuación, son cinco modelos Honda los que se encuentran en el ‘Top10’ de ventas en Canarias a lo largo de 2025.

Reconocimientos a las mejores motos del año

Mención especial merece la práctica y funcional PCX125, que no solo lidera el segmento de mayor volumen –Scooters 125–, sino que se vuelve a coronar en 2025 como la moto más vendida en Canarias, con 954 unidades. De igual forma, la imponente X-ADV 750 se reafirma como la motocicleta de alta cilindrada con mayores ventas en el archipiélago, con un total de casi 500 unidades matriculadas. Por último, cabe destacar la performance de la versátil ADV350, al confirmarse como la reina indiscutible del segmento Big Scooter, batiendo récords previos, con más de 500 unidades vendidas en el mercado canario durante todo el año 2025.

A estas cifras de éxito se suman, además, los galardones obtenidos por estos tres modelos en los premios ‘La Moto del Año en Canarias’, otorgados por el medio especializado de referencia en el archipiélago, Canariasenmoto.com. De esta manera, la PCX125 se ha alzado como ganadora en la categoría Scooter 125 del Año, la X-ADV ha sido reconocida como Moto A2 del Año y la ADV350 ha obtenido el premio a Scooter A2 del Año 2025 en Canarias. Los lectores del medio y entusiastas del motociclismo han reconocido un año más con sus votos a varios modelos Honda como los mejores de sus segmentos, certificando su preferencia por los productos del fabricante japonés.

Este éxito en las listas de ventas ha ido acompañado de una ambiciosa estrategia de expansión y mejora del servicio al cliente. El año 2025 ha sido testigo de la inauguración del primer concesionario Honda Dream Dealer en Canarias, ubicado en Santa Cruz de Tenerife, un espacio premium diseñado para ofrecer una experiencia de cliente de máximo nivel siguiendo los estándares globales de la marca. Este importante evento contó con la distinguida presencia de los máximos representantes de Honda en Europa, subrayando la relevancia estratégica del archipiélago para la firma nipona.

De forma paralela, la apertura de las nuevas oficinas de Honda Canarias en Las Palmas de Gran Canaria ha supuesto un paso crucial para fortalecer la infraestructura logística y administrativa de la marca.

Actualizaciones y nuevas incorporaciones en 2025

La gama de modelos de Honda Canarias se ha visto impulsada por la renovación de casi 15 modelos clave, desde las más pequeñas PCX125 y CB125F hasta máquinas de mayor cilindrada como X-ADV, NT1100, Forza 750, Rebel 1100 o la mítica XL750 Transalp, entre otras. Asimismo, el catálogo se ha enriquecido con nuevas incorporaciones como la imponente naked CB1000 Hornet y la neo-vintage GB350S, que evoca grandes épocas pasadas del fabricante nipón.

Eventos e impulso de la comunidad motera

Este liderazgo no se explica únicamente a través de los datos, sino también mediante un compromiso inquebrantable con la comunidad motera de las islas a través de una agenda social y deportiva sin descanso. Desde el inicio del año, con el evento de presentación Novedades Honda 2025, celebrado en Gran Canaria, la marca japonesa ha mantenido una presencia constante en todos los rincones del archipiélago.

Durante los meses centrales del año, Honda impulsó el talento y la cultura del baile canario con un flashmob en la calle Triana de Las Palmas de Gran Canaria y organizó experiencias de conducción únicas con clientes como las Honda Riding Experience celebradas en La Palma y Tenerife. Asimismo, la marca ha estado presente en concurridos espacios públicos como el CC Alisios, con llamativas exposiciones de modelos, acompañadas de activaciones dinámicas en torno a los stands de Honda para interactuar con los asistentes.

El apoyo al deporte ha sido total, patrocinando eventos de alto rendimiento como las competiciones de cross training Phoenix On The Beach y The Call Games, así como competiciones de atletismo de la talla de la Binter Night Run y la Carrera de las Empresas.

En el ámbito de la competición motera, la marca ha mantenido su respaldo constante al Campeonato Regional de Motocross, apoyando a pilotos como la joven promesa Yenedey Sánchez y al consolidado Jonay Rodríguez, así como al trial canario, con el apoyo al torneo I Trial Villa de Santa Brígida, que contó con el piloto profesional Jorge Casales como estrella invitada.

Por su parte, la cercanía con el cliente final y el aporte de experiencias inolvidables se ha reforzado con eventos como la Ruta Exclusiva Honda X-ADV, un recorrido off-road por los montes de Gran Canaria que sirvió para demostrar las grandes capacidades todoterreno de esta crossover aventurera, o la participación en la VIII Ruta y Acampada Motera Betancuria, en Fuerteventura, gran ocasión para la convivencia y el intercambio de experiencias entre aficionados a las dos ruedas.

Finalmente, Honda Canarias cerró un brillante 2025 con su tradicional Ruta Solidaria o ‘Papanoelada motera’, que llenó de motos, sonrisas y espíritu navideño las calles de Las Palmas de Gran Canaria, y con el patrocinio del Lleides Freestyle Show, en Gran Canaria, todo un espectáculo de saltos y acrobacias, reafirmando que su compromiso con Canarias va mucho más allá de las cifras de ventas, al forjar una comunidad unida por la pasión y la excelencia sobre dos ruedas.

Novedades en 2026

La visión de futuro de Honda Canarias ya apunta a 2026, año en el que se espera el desembarco de modelos tan esperados como la CB1000GT, la CB1000F y su primera moto eléctrica de gran tamaño, la WN7. La CB1000GT está llamada a convertirse en el nuevo referente del segmento Gran Turismo, ofreciendo una combinación inigualable de prestaciones de alto rendimiento y máximo confort para largas distancias. Por su parte, la CB1000F redefinirá el estándar de las naked de un litro, destacando por su estética retro, estilo agresivo y una agilidad excepcional. Finalmente, la WN7 consolidará el compromiso de la marca con la sostenibilidad sin renunciar a una experiencia de conducción emocionante, gracias a su batería de 9,3 kWh y su motor eléctrico de 18 kW (24,5 CV), que le otorgan una autonomía estimada de 140 kilómetros.

Un pilar fundamental de esta nueva etapa será la democratización de la tecnología E-Clutch, que llegará a modelos de gran volumen como la NX500, la CBR500R, y las familias Hornet y Transalp. Este sistema de control del embrague automatizado no solo redefine la facilidad de conducción, sino que permite al motorista disfrutar de la sensación de un cambio manual tradicional simplificado, ya que permite al conductor arrancar, parar y cambiar de marcha sin usar la maneta de embrague –solo el pedal de cambio–, ofreciendo lo mejor de ambos mundos y posicionando a Honda a la vanguardia de la innovación para el día a día.

Por su parte, el EICMA 2025 mostró el futuro tecnológico de la marca a través de su primera gran motocicleta eléctrica, la mencionada WN7, además del prototipo V3R 900 E-Compressor, un revolucionario motor de 3 cilindros en ‘V’ apoyado por un compresor de gestión electrónica. Con una cilindrada de 900 cc, este propulsor será capaz de ofrecer un rendimiento equiparable a un motor estándar de 1200 cc, gracias a la presencia del compresor con gestión electrónica, que controla con precisión el impulso del motor para ofrecer un par de alta respuesta a cualquier velocidad.