Miguel ya está en casa

Miguel Moreno, el canario liberado por Venezuela el pasado jueves, llegó a Gran Canaria –su isla natal– a última hora de la tarde de ayer. Lo hizo acompañado de sus familiares, tras haber pasado previamente unas horas en Madrid, ciudad a la que llegó en primer lugar junto al resto de ciudadanos españoles excarcelados: José María Basoa, de 35 años, y Andrés Martínez, de 32 –acusados de ser agentes españoles–, el valenciano Ernesto Gorbe y la hispanovenezolana Rocío San Miguel, quien permaneció privada de libertad durante casi dos años.

Los excarcelados llegaron al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas en torno a las 12.15 (hora canaria), tal y como estaba previsto inicialmente. En la terminal les esperaban familiares, allegados y más de 50 medios de comunicación acreditados. Ninguno de ellos ofreció declaraciones públicas.

El periodista Miguel Moreno, liberado el jueves por Venezuela. / LP / ED

Tras una reunión con las autoridades españolas –que duró más de 40 minutos–, abandonaron el aeropuerto de Madrid y algunos –entre ellos Miguel– pusieron rumbo a sus respectivas Comunidades Autónomas, según informó Sergio Contreras, fundador de la ONG Refugiados sin Fronteras, quien añadió además que tienen restricciones para hacer declaraciones en virtud de acuerdos establecidos de manera previa para que se ejecutara la liberación. El vuelo de los excarcelados salió desde Colombia.

Los cinco españoles liberados recalaron en Madrid procedentes de Colombia y evitaron hacer declaraciones

Esta liberación se produce además en un contexto de fuerte escalada de la tensión política tras la operación militar estadounidense ejecutada en Venezuela el 3 de enero, en la que Nicolás Maduro, presidente venezolano, y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados por las fuerzas de Estados Unidos. Ambos fueron trasladados a Nueva York para enfrentar ante la justicia estadounidense cargos relacionados con narcotráfico y terrorismo.

La liberación

La noticia de la liberación trascendió el jueves después de que el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, anunciara la excarcelación de varios presos políticos, tanto nacionales como extranjeros, retenidos por el régimen chavista. Miguel, de 34 años y exredactor de LA PROVINCIA / DLP, permanecía recluido en la cárcel de El Rodeo, ubicada en Miranda, desde hacía siete meses. «Aún no lo acabo de asimilar del todo; es mejor que lo cuente todo mi hijo», explicó María Jesús, madre de Miguel, después de conocerse su puesta en libertad.

Clavijo celebra la liberación de Moreno tras confirmar con su madre que se encuentra en buen estado

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en declaraciones a Televisión Española, desveló que llevaban «muchos meses hablando con las autoridades de Venezuela para su liberación» y afirmó que continúan trabajando para lograr la liberación de más presos en Venezuela.

Después de abandonar el centro penitenciario, los liberados fueron trasladados a la residencia del embajador, donde el personal consular se encargó de regularizar su documentación con el fin de facilitar su regreso a España. Albares describió la excarcelación como «un avance en la nueva fase que comienza a perfilarse en Venezuela» y confirmó que los cinco ciudadanos liberados se encuentran en un buen estado. Asimismo, describió la jornada de ayer como «un día feliz», destacando que «han podido reencontrarse, por fin, con sus familias y amigos».

Albares asegura que España seguirá trabajando para lograr la liberación de más presos del chavismo

Por su parte, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, celebró ayer la liberación de Moreno. El jefe del Ejecutivo autonómico explicó que había podido conversar con la madre, quien le confirmó que su hijo se encuentra en buen estado. No obstante, le trasladó también que en prisión convivía con numerosos presos políticos y que las condiciones de reclusión eran, «desde luego», extremadamente difíciles.