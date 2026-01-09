Una víctima de Tenerife de la pederastia en la Iglesia: "«El cura me dijo que abusó de mí porque me quería»

«Ya adulto me solía cruzar con el cura que abusó de mí cuando era niño pero en una ocasión le pedí explicaciones. Me contestó que lo hizo porque me quería». Han pasado 22 años y Ciro Molina asegura que ha superado los trastornos psicológicos pero al mismo tiempo admite: «He creado mecanismos para aislar el trauma pero en el fondo siempre seré aquel niño que sufrió abusos de un párroco».

Este tinerfeño de 37 años, natural del pueblo lagunero de Tejina, estará este viernes 9 de enero de 2026 en la Moncloa en la reunión que mantendrá el ministro de Presidencia y Justicia del Gobierno estatal, Félix Bolaños, con las asociaciones de víctimas de la pederastia en la Iglesia. Lo hará como portavoz en Canarias de la asociación nacional Infancia Robada (Anir).

Acuerdo para la reparación

Ciro Molina recibió la noticia del histórico acuerdo entre el Ejecutivo de Pedro Sánchez y la jerarquía esclesiástica española, para crear el sistema de reparación y reconocimiento a las víctimas de abusos sexuales, este miércoles por la tarde-noche, apenas unas horas antes de que se anunciara este jueves por la mañana de forma oficial. «Sentí alegría», subraya. «Es el desenlace de tantos años de lucha, en los que los obispos se desentendieron de los gravísimos hechos que habían ocurrido en el seno de la Iglesia».

Ciro Molina, durante un pleno del Ayuntamiento de La Laguna en el que denunció los abusos sexuales en el seno de la Iglesia. / E. D.

Entre los 9 y los 15 años, Molina sufrió agresiones sexuales por parte del cura de Tejina, que también dirigió parroquias de Arona, Granadilla, Tacoronte (Tenerife) y Valle Hermoso (La Gomera), y ahora, con 80 años, está retirado sin haber pagado por lo que hizo. Ciro se enfrentó primero al mismo ostracismo al que sometieron a tantas otras víctimas, e incluso a las amenazas, pero cuando dio el paso y presentó dos denuncias no halló justicia: los hechos habían prescrito.

Por el camino padeció trastorno adaptativo y ansioso-depresivo, así como bloqueo evolutivo. Y a pesar de ser una víctima, recibió llamadas anónimas amenazantes y represalias de todo tipo. «Llegó a afectar a mis padres, que eran muy religiosos, y a los que en ocasiones no les dieron la paz en misa», rememora. «Incluso hubo gente que se cambiaba de acera cuando me veía. Todavía hoy hay conocidos del cura que abusó de mí que me quitan la mirada».

Su testimonio, en manos del Defensor del Pueblo

Ya cuando rompió gran parte del muro que se construyó alrededor de sí mismo logró que su testimonio forme parte de los recabados por el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, sobre las agresiones sexuales a menores por parte de religiosos católicos. Gracias a ellos, la Unidad de Atención a las Víctimas ha podido tener conocimiento de 674 afectados en España, al menos nueve en Canarias.

Aún le quedan, no obstante, secuelas que van a ser difíciles de curar, cuenta este isleño que seguramente por la sensibilidad que creció en su interior tras su dura infancia se dedica ahora a la integración social de menores en riesgo de desamparo. «Sigo teniendo episodios de ansiedad, sobre todo cuando ocurre algo que me hace revivir aquella pesadilla».

Le ha ayudado mucho haber aprendido a exteriorizar sus sentimientos sin que esa herida se abra del todo. Para la historia quedará su comparecencia en el pleno del Ayuntamiento de La Laguna del 13 de octubre de 2022. «Los actos del pasado tienen vigencia, aunque hayan sucedido décadas atrás. Esto es así porque el dolor de los afectados no prescribe y porque las heridas necesitan cicatrizar», dijo aquel día.

Intervención en el pleno

Ciro Molina manifestó durante aquella intervención sentir «el abandono y el desamparo absoluto» por parte del obispo de Tenerife de entonces, Bernardo Álvarez, fallecido el año pasado. En la conversación mantenida este jueves con EL DÍA recordó que Bernardo Álvarez rechazó apoyarlo en su intención de llevar los abusos a la justicia. «Le quitó hierro asegurando que eran costumbres de la época».

Ese negacionismo, instalado durante tantos años entre los máximos responsables de las diócesis de España y sus curias, sigue muy presente en la actualidad, opina Molina, a pesar del acuerdo alcanzado este jueves. De hecho, cree que los obispos–salvo algunas exceciones– han aceptado la reparación por las presiones del Vaticano.

Encuentro en Roma

Antes de la reunión que va a mantener este viernes con Bolaños y de otra anterior con el mismo ministro, Ciro Molina intervino en un encuentro en Roma con los representantes de la Comisión Pontificia para la Protección de Menores, creada por el papa Francisco y que ha mantenido su sucesor, León XIV.

Ciro Molina, en una imagen tomada en Lanzarote. / E. D.

«La Iglesia proponía un plan en el que quería ser juez y parte», valora Molina, que detalla: «Pero las asociaciones de víctimas exigíamos un órgano neutral, que tuviera objetividad. En general, los obispos no entendían el concepto de justicia restaurativa y muchos se negaban a manifestar públicamente su vergüenza y rechazo por los casos de pederastia. De ahí que propusiéramos al Defensor del Pueblo». Será esta institución, dirigida por Gabilondo, la que tutele el proceso.

En busca de la reparación

Ciro será uno de los damnificados que gracias al acuerdo se inscribirá en el proceso de reparación. «No lo haré por dinero, pues no arreglará nada; lo haré para que estas injusticias no se vuelvan a repetir y para que se reconozca de una vez todo el sufrimiento causado». Porque, como concluye, «primero abusaron de nosotros y luego nos machacaron».