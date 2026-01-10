La Aemet anuncia una subida de las temperaturas para este sábado en Canarias

Según el último pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), este sábado 9 de diciembre de 2025 se espera que Canarias experimente cielos nubosos en muchas zonas, especialmente en las islas montañosas.

Aunque la probabilidad de lluvias será baja, se podrán registrar algunas precipitaciones débiles y ocasionales. Las temperaturas mínimas experimentarán un ligero ascenso, especialmente en la provincia oriental de Canarias, mientras que el viento soplará moderado del nordeste.

A lo largo del día, el cielo estará principalmente nuboso en el norte de las islas, con una baja probabilidad de lluvias débiles y aisladas. La vertiente norte de las islas montañosas será la más afectada por estos intervalos nubosos, mientras que en el resto del archipiélago las nubes serán más dispersas, informa Efe.

Durante la mañana y primeras horas de la tarde, las precipitaciones débiles podrán hacer su aparición en lugares como Gran Canaria, TenerifeLa Palma y La Gomera, aunque las lluvias serán esporádicas y de corta duración. Las zonas del noroeste y sureste de las islas podrían registrar viento ocasionalmente fuerte, lo que podría generar algunas dificultades en áreas expuestas.

Temperaturas y viento en las Islas

En cuanto a las temperaturas, se espera un ligero ascenso de las mínimas, especialmente en el interior de las islas, con una mayor variación en la provincia oriental. Las máximas permanecerán sin cambios significativos, y el ascenso de las mínimas será más notable en zonas como Lanzarote, Fuerteventura y Tenerife.

El viento soplará de manera moderada del nordeste, con intervalos de mayor intensidad en algunas zonas. Las vertientes sureste y noroeste de las islas montañosas serán las que experimenten las ráfagas más fuertes, con viento que podría superar los 30-40 km/h en algunas áreas costeras.

Marcos Ojeda/FOTO: Rosa García

Estado del mar: marejada y marejadilla

El estado del mar en las Islas Canarias estará caracterizado por un viento del este y nordeste de fuerza 3 a 4, con rachas que podrían llegar a fuerza 5, lo que generará marejadilla y marejada en la mayor parte del archipiélago. Este fenómeno podría afectar las costas expuestas al viento, especialmente en las zonas del norte y nordeste de las islas.

En cuanto a las olas, se espera un mar de fondo del norte con olas que podrían alcanzar los 1 a 2 metros de altura. Para los navegantes y personas que tengan previsto realizar actividades en el mar, se recomienda tomar precauciones debido a la posible agitación y a las condiciones cambiantes.

Previsión del tiempo por islas para este sábado en Canarias

Lanzarote

En Lanzarote, se registrarán intervalos nubosos más compactos en el norte, con una ligera subida de las temperaturas mínimas. El viento soplará de forma moderada desde el nordeste. Las temperaturas mínimas y máximas en Arrecife serán de 13°C y 20°C, respectivamente.

Fuerteventura

En Fuerteventura, se prevén intervalos nubosos, más intensos en las primeras y últimas horas del día. Las temperaturas permanecerán sin cambios, aunque las mínimas experimentarán un ligero ascenso. El viento será del nordeste, moderado en toda la isla. En Puerto del Rosario, se esperan temperaturas de 13°C (mínima) y 20°C (máxima).

Gran Canaria

En Gran Canaria, el cielo se presentará nuboso en el norte y este, con probabilidad de lluvias débiles y ocasionales, especialmente en la mañana y primeras horas de la tarde. En el resto de la isla, las nubes serán más dispersas. Las temperaturas se mantendrán similares, con una ligera subida en las mínimas, sobre todo en las zonas altas. En Las Palmas de Gran Canaria, se esperan temperaturas de 15°C (mínima) y 20°C (máxima).

Tenerife

En Tenerife, se prevé que el cielo esté nuboso en la vertiente norte y nordeste, con probabilidades de precipitaciones débiles durante la primera mitad del día. En el resto de la isla, predominará el poco nuboso, con intervalos de nubes por la tarde. Las temperaturas se mantendrán estables, con un ligero ascenso en las mínimas en zonas altas. En Santa Cruz de Tenerife, las temperaturas oscilarán entre los 16°C y 21°C.

La Gomera

La previsión para La Gomera es de cielos nubosos en el norte, con baja probabilidad de lluvias. Se espera que aparezcan algunos claros durante las horas centrales del día. El viento soplará moderado del nordeste, y las temperaturas oscilarán entre los 16°C y 21°C en San Sebastián de La Gomera.

La Palma

En La Palma, se espera cielo nuboso en el norte y este, con posibilidades de precipitaciones débiles. Las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios, mientras que el viento será moderado del nordeste. Las temperaturas mínimas en Santa Cruz de la Palma estarán en torno a los 16°C, con máximas de 20°C.

Por último, en El Hierro, se prevé cielo intervalos nubosos, especialmente en el nordeste, con algunas lluvias débiles en la mañana. Las temperaturas se mantendrán estables, con mínimas de 11°C y máximas de 15°C en Valverde.