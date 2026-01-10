La Aemet prevé cielos con nubes y claros este domingo en Canarias

Cielos despejados en general y nuboso en el norte de las islas montañosas, con apertura de amplios claros durante las horas centrales de este domingo, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Temperaturas máximas sin cambios o en ligero ascenso, y mínimas con pocos cambios. Viento del nordeste moderado.

En el mar habrá componente noreste fuerza 4 o 5, ocasionalmente 6 en el oeste durante la tarde, y noreste fuerza 3 o 4 en el nordeste. Marejada. En el suroeste, variable 1 a 3. Rizada o marejadilla. Mar de fondo del norte de 1 a 2 metros, informa Efe.

PREVISIÓN PARA ESTE DOMINGO POR ISLAS:

Poco nuboso salvo intervalos matinales. Temperaturas con pocos cambios o con algún ligero ascenso de las máximas. Viento del nordeste moderado.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Arrecife 14 20

Poco nuboso salvo intervalos matinales. Temperaturas con pocos cambios o con algún ligero ascenso de las máximas. Viento del nordeste moderado.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Puerto del Rosario 15 20

Intervalos nubosos en el norte que tenderán a poco nuboso durante las horas centrales. En el resto de zonas, poco nuboso con algún intervalo en zonas de interior durante la tarde. Temperaturas máximas en ligero ascenso, más acusado en zonas altas. Temperaturas mínimas con pocos cambios. Viento del nordeste moderado, ocasionalmente fuerte en sureste y noroeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 17 21

Intervalos nubosos en el norte y nordeste, con apertura de claros durante la tarde. En el resto, poco nuboso con algún intervalo en zonas de interior orientadas al sur. Temperaturas máximas en ligero ascenso en el interior, más acusado en cumbres donde los ascensos podrán ser moderados. Temperaturas mínimas con pocos cambios. Viento del nordeste moderado, ocasionalmente fuerte en el sureste durante las horas centrales.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de Tenerife 16 22

Intervalos nubosos en el norte, poco nuboso en el resto. Temperaturas con pocos cambios o con algún ligero ascenso de las mínimas en el interior. Viento moderado del nordeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

San Sebastián de la Gomera 16 21

Intervalos nubosos en el norte y este. En el resto de zonas, poco nuboso con algún intervalo en zonas de interior durante la tarde. Temperaturas máximas en ligero ascenso, las mínimas en ligero descenso en zonas altas. Viento del nordeste moderado, ocasionalmente fuerte en el sureste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de la Palma 13 20

Intervalos nubosos en el norte, poco nuboso en el resto salvo algún intervalo ocasional en el sur durante la tarde. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste, que rolará a este durante las horas centrales.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Valverde 12 16