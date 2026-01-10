La avalancha de ‘boomers’ impulsa las jubilaciones a cifras récord

El número de pensiones de jubilación mantiene su tendencia alcista con cifras récord que se superan cada año. Entre enero y noviembre de 2025, un total de 11.784 trabajadores de las Islas abandonaron el mercado laboral tras cotizar los años correspondientes antes de poder acceder a la jubilación. La cifra supera a la que se registró hasta noviembre de 2024, con un total de 11.456 personas, y a la de 2023, con 9.961, según las estadísticas de pensiones publicadas por el Ministerio de Seguridad Social. Al mismo tiempo que se incrementa el número de beneficiarios de pensiones, también aumenta la cuantía que cobran. De media, estos nuevos jubilados reciben 1.553 euros al mes, casi cien euros más que quienes se sumaron a la nómina de las pensiones el año anterior.

Los datos van en línea con el esperado relevo generacional en el mercado laboral. En 2023, los conocidos como baby boomers –aquellos nacidos entre 1958 y 1977– empezaron a cumplir los 65 años, la edad legal de jubilación. En el conjunto nacional, esta generación debe su nombre a la explosión de la natalidad en la que nacieron 14 millones de niños, 2,5 millones más que en los veinte años anteriores y 4,5 millones más que en los veinte años siguientes.

Por ello, los datos del Ministerio de Seguridad Social están marcados por un proceso de incremento en el número de retiradas que continuará a lo largo de los próximos 18 años, cuando los últimos boomers accedan a la jubilación. En total, los tres primeros años que recogen el impacto de la jubilación de esta generación dejan 33.201 jubilados, 5.016 más que en los tres años anteriores. Además, el ritmo al que estos se incorporan al sistema ha crecido un 7,4% en los últimos cinco años, con un pico que alcanzó el 22% en los años que siguieron a la pandemia entre 2020 y 2021. Así, si el próximo año la tendencia marcada en 2025 continúa, alrededor de 13.000 isleños concluirán su vida laboral.

Mayores cuantías

Al desequilibrio estructural del sistema de pensiones en España, como consecuencia del aumento de la esperanza de vida y de la jubilación de la generación del baby boom, se le suma el mayor nivel educativo de quienes acceden a la jubilación. La generación nacida entre 1958 y 1977 –a diferencia de sus padres– ha tenido acceso a estudios universitarios y a cualificaciones superiores, lo que se traduce en pensiones más altas. Por lo que, de media, estos nuevos jubilados perciben mayores ingresos. De hecho, la prestación con la que entran al sistema ha crecido desde los 1.366 euros al mes en 2023, a los 1.425 euros en 2024 y 1.523 euros, de media hasta noviembre, de 2025 (cuando se recoge la última cifra disponible para las nuevas altas del sistema). Es decir, solo en estos tres años, las pagas de los nuevos jubilados canarios han subido un 11,46% más.

Las cuantías con las que estos jubilados llegan al sistema se explican, cabe insistir, por las bases y los años cotizados. Es decir, los que se retiran han cotizado durante más años a la Seguridad Social y lo han hecho cobrando sueldos más elevados, lo que mejora la cuantía final de prestación. Por otro lado, la edad media a la que estos trabajadores se jubilan también ha crecido en el conjunto nacional, superando por primera vez en marzo de este año la conocida como edad legal de jubilación (65). Este número ha alcanzado de media los 74 años en Canarias, una edad que además supera en 9,3 años la media española. Es decir, los canarios tardan casi diez años más en acceder a la pensión.

Desembolso del Estado

El desembolso que debe hacer el Estado para abonar las prestaciones contributivas también aumenta de manera considerable. En apenas una década el gasto anual destinado a sufragar las pagas de jubilación en las Islas se ha incrementado en 138 millones de euros. El dato supone que en solo diez años el importe total de la nómina en Canarias ha aumentado casi un 86,1%, pasando de 160,4 millones anuales a algo más de 298,4 millones de euros. El alza viene acompañada por el crecimiento tanto del número de pagas como del de beneficiarios.

El alza del gasto en las pensiones no es algo endémico de Canarias, ya que a nivel nacional el aumento sigue la misma senda. En 2025, el desembolso total dedicado a pagar las pensiones alcanzó los 189.598 millones de euros, un 6,2% más que en 2024. De estos casi 190.000 millones de euros, la gran mayoría del gasto (tres cuartas partes) corresponde a las prestaciones de jubilación (un total de 138.000 millones de euros). Cifras que, en ambos casos, suponen un récord de gasto.