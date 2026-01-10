En la cabeza del DJ

Psicólogo de día y DJ de noche (o de tardeo, que cada vez está más de moda). La vida del responsable de Mezclando emociones es como la de muchos selectores. Sergio García de día es psicólogo, y en otros momentos del día se pone tras una cabina y se convierte en el DJ Sergio Le Canarien. La pasión por la música le viene de familia (padre y hermano músicos); en la Psicología terminó por el encanto de una optativa de Bachillerato.

Durante un tiempo mantuvo sus pasiones por separado, hasta que las juntó en Mezclando emociones, un podcast donde los DJ hablan con tranquilidad sobre la salud mental en la profesión de poner música. ¿Por qué decidió Sergio hacer el ajunte?: «Pues fue tanto por dar una respuesta social como una personal. En lo social, tomé mucha conciencia de que la salud mental es un tema tabú en el mundo del espectáculo en general y en la escena DJ en particular. Y en lo personal, lo vi como una oportunidad de unir mis dos pasiones para tratar de aportar y crear algo nuevo».

El proyecto arrancó a comienzos de 2024 y en estas semanas justo estrena su segunda temporada: gana en calidad al saltar al formato vídeo de calidad y se lanza a la entrevista de nombres nacionales e internacionales. En esta andadura, Sergio Le Canarien descubre varias cosas. La primera es que todos los DJ se parecen más de lo que podríamos pensar: «La experiencia personal y emocional es similar entre DJ top y DJ de alcance local. Esto hace que se pueda empatizar fácilmente entre unos y otros y aumente el sentimiento de comunidad, pienso». La otra son esos problemas comunes de salud mental que afrontan los DJ: «Nos enfrentamos al estrés y a la sobrecarga a la que nos tienen sometidos las redes sociales y el sistema socioeconómico. Necesitas ser visible e hiperproductivo 24/7 y eso es muy peligroso desde un punto de vista psicológico. La sensación de no alcanzar tus metas y de que nada de lo que hagas parece ser suficiente puede pasar factura. Y en un sector como este que es bastante individualista, la competencia puede ser feroz».

¿Qué soluciones aporta el psicólogo Sergio a esto? «Una de las mejores recomendaciones generales sería la de tratar de buscar momentos de desconexión de su proyecto musical (descanso, relax, realizar otras aficiones). No se puede rendir 24/7, el descanso es necesario. Al mismo tiempo, buscar espacios de conexión con los demás, sobre todo con amigos y familia. La del DJ es una actividad muy solitaria, lejos de lo que la gente piensa. Tener en quien apoyarse y con quien hablar es una de las mejores formas de prevenir problemas de salud mental». Y la sentencia definitiva: «Sobre el escenario, que confíen en lo que saben hacer, están preparados para ello».