Del cachopo al postre: una ruta gastronómica imprescindible en Gran Canaria

Gran Canaria es una isla que se saborea a bocados. Más allá de su clima, sus playas o sus paisajes de cumbre, el territorio grancanario ha ido construyendo en los últimos años una identidad gastronómica cada vez más reconocible y diversa, donde conviven la tradición local con propuestas que llegan de otros puntos de España y se reinterpretan con personalidad propia. En ese mapa del buen comer hay una ruta que gana adeptos entre residentes y visitantes: la que comienza con uno de los mejores cachopos de Gran Canaria y termina, para los más golosos, con una parada obligatoria en la cumbre para rendirse ante unas palmeras que ya son famosas en toda la isla.

Un cachopo que se ha ganado su fama

Hablar de cachopo en Gran Canaria ya no suena extraño. Aunque este plato es originario de Asturias, su popularidad se ha extendido por todo el país y la isla no es ajena a esa tendencia. Sin embargo, no todos los cachopos son iguales, y encontrar uno que combine producto de calidad, tamaño generoso y un rebozado bien ejecutado no siempre es sencillo. En ese contexto, el Restaurante Savia, situado en Monte Lentiscal, se ha convertido en una referencia para quienes buscan un cachopo que esté a la altura de las expectativas.

C. A. C.

Savia se encuentra en una zona estratégica, rodeada de viñedos y naturaleza, a pocos minutos de Las Palmas de Gran Canaria, lo que lo convierte en un plan perfecto tanto para una comida de fin de semana como para una escapada gastronómica sin salir del entorno capitalino. Su propuesta culinaria se basa en el respeto al producto y en una cocina reconocible, sin artificios innecesarios, donde los sabores hablan por sí solos.

Restaurante Savia, producto y entorno

El cachopo del Restaurante Savia destaca por varios motivos que explican su buena reputación. En primer lugar, la elección de la carne, uno de los elementos clave para que este plato funcione. A eso se suma un relleno equilibrado, con queso que funde correctamente y jamón que aporta sabor sin eclipsar al resto. El rebozado, crujiente pero ligero, evita uno de los errores más comunes: el exceso de grasa.

Pero Savia no es solo cachopo. Su carta incluye otros platos elaborados con productos de temporada, carnes bien tratadas y una selección de vinos en la que no faltan referencias canarias. El entorno de Monte Lentiscal, además, invita a disfrutar de la experiencia con calma, lejos del ruido urbano, algo que muchos comensales valoran especialmente.

La experiencia en Savia suele ir acompañada de largas sobremesas, charlas sin prisas y la sensación de haber comido bien. Y es justo en ese momento cuando surge la pregunta clave: ¿y ahora qué?. Para quienes no quieren que el plan termine con el café, la respuesta está clara y apunta hacia el interior de la isla, rumbo a uno de los pueblos con más encanto de Gran Canaria.

Rumbo a la cumbre, parada en Tejeda

Tras el contundente plato principal, la ruta continúa hacia Tejeda, considerado uno de los pueblos más bonitos de España y un enclave imprescindible en cualquier visita a la cumbre grancanaria. El trayecto en coche ya forma parte del atractivo del plan, con carreteras que serpentean entre montañas y ofrecen vistas del Roque Nublo y del paisaje volcánico que define esta zona de la isla.

Tejeda no solo es conocida por su belleza natural, sino también por su tradición repostera. Desde hace décadas, el municipio ha sido un referente en la elaboración de dulces, especialmente los vinculados a la almendra, un producto muy presente en la agricultura local.

Dulcería Nublo, un templo para los más golosos

En ese contexto destaca la Dulcería Nublo, un establecimiento que se ha convertido en parada obligatoria para quienes visitan Tejeda. Su escaparate es, para muchos, una tentación difícil de resistir, y no es para menos. Entre sus productos estrella sobresale una amplia variedad de palmeras de distintos sabores, que ha contribuido a consolidar su fama más allá del municipio.

Chocolate, chocolate blanco, sabores combinados y otras propuestas conviven con dulces tradicionales elaborados de manera artesanal. La Dulcería Nublo mantiene una filosofía clara: respeto por las recetas, cuidado en la elaboración y un producto final que entra primero por los ojos y termina de conquistar en el paladar.

De lo salado a lo dulce, una combinación ganadora

La combinación de un cachopo en Monte Lentiscal y unas palmeras en Tejeda puede parecer, a simple vista, un exceso. Sin embargo, para muchos comensales se ha convertido en un plan redondo, ideal para un día de desconexión, una celebración informal o simplemente para darse un homenaje gastronómico.

TEJEDA. DULCERÍA NUBLO. | 22/02/2019 | Fotógrafo: José Carlos Guerra /

Además, esta ruta permite descubrir dos caras muy distintas de la isla: la zona de medianías cercana a la capital y la cumbre, con su paisaje más rural y pausado. Todo ello acompañado de una oferta culinaria que demuestra que Gran Canaria es mucho más que sol y playa.

Una ruta que ya corre de boca en boca

No es casualidad que cada vez más personas recomienden esta combinación en redes sociales y conversaciones de sobremesa. El boca a boca ha hecho su trabajo, y tanto el Restaurante Savia como la Dulcería Nublo se han ganado un lugar destacado en las agendas gastronómicas de la isla.

Sin necesidad de inventar modas ni de forzar tendencias, ambos establecimientos ofrecen algo muy sencillo y, a la vez, muy difícil de conseguir: que el cliente salga con ganas de volver. Y eso, en un territorio con tanta oferta como Gran Canaria, no es poca cosa.

Para quienes buscan planes diferentes, sabores contundentes y finales dulces con vistas a la cumbre, esta ruta se ha consolidado como una de las más apetecibles. Porque a veces, el mejor plan no está en un restaurante de moda ni en un menú complicado, sino en comer bien, disfrutar del camino y terminar el día con algo dulce entre las manos.